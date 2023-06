Laura Escanes responde a qué pasa con Álvaro de Luna: es bien clara

En las últimas semanas no han parado de sucederse los rumores de ruptura entre una de las nuevas parejas de famosos más sonadas, la formada por la influencer Laura Escanes y el cantante Álvaro de Luna.

Muchos seguidores interpretaron el hecho de que dejaran de compartir fotografías juntos en redes sociales o que no se les viera juntos públicamente un determinado día que él tenía un concierto en Madrid como que habían roto, sin que ninguno se pronunciara al respecto.

Ha sido ahora la propia Laura Escanes la que ha hablado (y bien claro) a través de su cuenta de Instagram. "Necesitamos saber qué pasa con Álvaro", preguntó un seguidor o seguidora en una ronda de preguntas que abrió la influencer.

"¿Contentos? Del día que supuestamente no nos habíamos visto en Madrid", respondió ella junto a una fotografía en el que aparecía besando al cantante el día en el que algunos medios elucubraron acerca de que no se habían reencontrado.

"Pasa que los dos estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos. Pasa que cuando nos hemos visto no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes. Pasa que cada uno decide qué publicar y qué no, aunque parezca mentira, y a veces los titulares que hemos leído hace que tengamos menos ganas de publicar algo", añadió.

"Entiendo que en el momento que se hace pública una relación haya interés en saber cosas, pero de verdad... a veces, disfrutar las cosas sin más y sin publicarlas es muy necesario y, a veces, me cuesta más publicar por estas cosas. No quiero sentir esta presión", defendió Escanes.