Los hermanos Estopa proponen un reto a los Gasol y a la respuesta de Pau no le hacen falta palabras

David y José Muñoz, los Estopa, son conocidos, más allá de por su música, por su actividad en redes sociales. Los músicos de vez en cuando se dejan caer, especialmente, por su perfil de X para publicar tanto alguna promoción, como para compartir alguna broma.

Los últimos a los que se han dirigido han sido los hermanos Gasol. David y José han publicado un vídeo jugando al baloncesto. El mayor de los Muñoz le pasa el balón al pequeño y es este último el que encesta.

Entonces, se dirigen a la cámara y empiezan a hablar en un inglés entre risas. "Pau Gasol is the king (Pau Gasol es el rey)", dice David en el vídeo, que han publicado en X con el siguiente mensaje: "No os pedimos que lo igualéis, os pedimos que lo superéis, Pau Gasol y Marc Gasol".

Y la respuesta del mayor de los Gasol no ha tardado en llegar. El que soliera portar el número 16 de Los Lakers ha reaccionado al vídeo con otro. En este último se puede ver cómo él le gana la posición a su hermano Marc y encesta con un gancho.

"No está mal", ha escrito también en X Pau. "¿Estáis listos para el siguiente nivel?", ha apostillado.