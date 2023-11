Los Javis cuentan cómo se conocieron

Los Javis, como se conoce a los directores de cine Javier Calvo y Javier Ambrossi, están en boca de todos en las últimas semanas tras el estreno de su serie La Mesías (Movistar +). Este martes, el dúo reflexionó sobre el impacto de las redes sociales en sus facetas tanto artística como profesional en una charla con el periodista Manuel Jabois enmarcada en la segunda jornada de un evento del espacio Tendencias, el nuevo proyecto editorial de El País, celebrado en el Teatro Platea de Madrid.

Preguntados acerca de cómo les ha impactado en su vida la irrupción de internet y las redes sociales, Ambrossi contestó que de un modo directísimo: "Javi y yo nos conocimos por Facebook".

"Le mandé un mensaje, ya nos habíamos visto alguna vez porque ambos éramos actores. Él era conocido por Física o Química y yo me metí y le escribí 'me gusta mucho tu trabajo y tal'. Bueno, estaba ligando, básicamente", reconoció.

Contó además que no ha recurrido a internet para conectar con su pasado, pero que sí le obsesiona "cómo se retratan las redes sociales en la ficción", algo que piensa que se hace "muy mal, con poco gusto y poco realista" y que han tratado de revertir, por ejemplo, en Paquita Salas. A lo largo de sus temporadas, se puede comprobar ese trasfondo acerca de la viralidad, los haters y las relaciones online.

"En La Mesías queríamos contar una historia contemporánea en la que hay móviles, y en la que uno puede buscar su pasado, pero que fuera muy clásica también en la manera de relacionarse entre los personajes", agregó.

Por otro lado, Javier Calvo admitió haber estado "muy obsesionado" con lo que los demás opinaban sobre él en redes: "Tuve un proceso de entender que lo que escriben sobre ti no es lo que piensan sobre ti. La necesidad de opinión y de validación con tu opinión hacen que la gente pase por encima de los sentimientos de cualquiera y que luego, a los dos minutos, cambian de opinión y el que se queda con la sensación eres tú".

"Durante Operación Triunfo 2017 me quité las redes", apostilló Ambrossi. "Me empecé a dar cuenta de que estaba actuando por lo que me iban a decir y que yo ya no era libre". Entre risas, Calvo confirmó que Ambrossi pidió que pusieran por él otra clave y que no se la dieran.

Ambos resaltaron que ni La Llamada, ni Paquita Salas ni Veneno podrían haber existido sin las redes sociales y ese boca a boca digital. "Pero también creo que es muy peligroso para un creador estar constantemente pendiente de lo que dicen", señaló Ambrossi.