Los mensajes de la hermana de Edwin a Daniel Sancho tras la muerte de su hermano: "No sé nada de él"

El caso de Daniel Sancho y el descuartizamiento sigue protagonizando titulares y programas de televisión. Se sabe la pena que ha pedido la policía tailandesa para el hijo de Rodolfo Sancho, concretamente la de homicidio premeditado. Además, se van conociendo más detalles sobre cómo se sucedieron supuestamente los hechos.

Este martes se emitió un especial en Cuatro en el programa Código 10 en el que, entre otros nuevos datos, se conocieron los mensajes que se intercambió Sancho con Darlin Arrieta, la hermana del fallecido Edwin Arrieta, que se ha postulado ya como portavoz de la familia.

Según cuenta, le escribió a través de Instagram la noche del miércoles 2 de agosto, cuando supuestamente sucedieron los hechos al no saber nada de su hermano. "No encuentro apoyo en él que me ayude a buscar a mi hermano y es ahí dónde empiezo a sospechar de que hay algo raro y que no está bien", aseguró en el programa.

Tal y como han reproducido en el formato, estos son los mensajes que Arrieta intercambió con Sancho:

"- Daniel: Hola Darlin. No sé nada de él tampoco. He estado tratando de ponerme en contacto con él.

- Darlin: Queeeeee.

- Daniel: Estuvimos en la playa de Haad Rin.

- Darlin: Dios mío.

- Daniel: Se fue solo.

- Darlin: ¿Cuándo?

- Daniel: Y no le localizo. Anoche.

- Darlin: ¿Y para dónde?

- Daniel: Le he llamado mil veces.

- Darlin: Dios mío.

- Daniel: No sabía a quién contactar.

- Darlin: Algo le pasó.

- Daniel: No tengo ningún teléfono de nadie.

- Darlin: ¿Pero se fue para dónde?

- Daniel: Noooo. Dios mío"