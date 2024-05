Rafael Amargo: “Una funcionaria me maltrató en la cárcel”

El bailaor Rafael Amargo ha concedido en el programa ¡De viernes! la primera entrevista tras quedar absuelto de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a una banda criminal de los que se le acusaba.

Amargo, que ha estado cinco meses en la cárcel, ha narrado sus vivencias en prisión, una experiencia que asegura que “me ha venido bien”. De hecho, el artista ha destacado que ingresó al centro penitenciario como drogodependiente y ha salido completamente limpio.

“La cárcel, inteligentemente pensándolo, me ha venido bien porque, para acabar con algo que tienes a mano, es lo mejor”, ha resaltado Rafael Amargo en relación a esa adicción a las drogas a la que ha puesto fin.

Sin embargo, su estancia en prisión no ha sido sencilla. Amargo ha confesado que en su primera noche pasó mucho miedo al conocer los antecedentes penales de sus compañeros, entre los que se encontraban delitos de sangre.

Además, el bailaor ha asegurado que durante su etapa en la cárcel “una funcionaria me maltrató, se metió con mis hijos y me dijo cosas muy feas. No tendrían que tener a esta persona allí trabajando”.

Rafael Amargo se autolesionó en prisión

De hecho, la mujer de Rafael Amargo, Luciana Bogniano, que ha estado como invitada durante la emisión de la entrevista en ¡De viernes!, ha asegurado que el artista llegó a autolesionarse como consecuencia de uno de los enfrentamientos verbales con la funcionaria.

“Había una funcionaria que le trataba muy mal, llegó hasta a insultar a sus hijas, y Rafael, por no cogerla del cuello, de los nervios, cogió un cuchillo y se rajó a sí mismo en el cuello. Me llamó y me dijo lo que había pasado, estaba lleno de sangre, yo le vi”, ha contado Luciana.