Esta es la guía definitiva para limpiar el ordenador en casa

Son muchos los factores que pueden afectar el rendimiento de un ordenador: su antigüedad, el polvo, pelos de animales, etc. Por esa razón queremos contarte algunos consejos para limpiar el portátil por dentro desde casa; trucos y los productos y herramientas que vas a necesitar.

¿Por qué es importante limpiar el portátil por dentro?

El polvo puede ser uno de los peores enemigos de tu máquina, esto debido a que su acumulación puede impedir una buena funcionalidad de los ventiladores.

Si los ventiladores internos tienen problemas, el calentamiento del portátil será mayor y con ello, el rendimiento del ordenador es menor, va más lento. Inclusive, este problema puede llevar a que la máquina se rompa mucho más fácilmente.

¿Qué se necesita para limpiar un ordenador?

Es muy importante contar tanto con los productos de limpieza, como con las herramientas adecuadas para poder limpiar en cada rincón. A continuación te decimos cuáles son las mejores para dejar el portátil impoluto.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Bayetas de microfibra: te servirán tanto para limpiar el interior como el exterior del portátil, su material es absorbente y no ocasiona daños a las superficies.

Líquido para limpiar pantallas: el que te recomendamos elimina la suciedad, huellas y el polvo, además incluye un paño de microfibra. Lo podrás utilizar para limpiar todo tipo de pantallas.

Alcohol isopropílico: perfecto tanto para limpiar como para desinfectar el dispositivo sin ocasionar ningún daño.

Limpiador de contactos: es fundamental para que la limpieza no afecte a tu portátil. El que te recomendamos es incoloro y viene en presentación de bote de 250 ml.

Aerosol de as comprimido: uno de los mejores productos para eliminar el polvo interior, y sobre todo, limpiar el teclado de cualquier ordenador.

DESTORNILLADORES Y TORNILLOS

Destornilladores de alta precisión: es muy importante para desenroscar los diferentes tornillos del ordenador. Este set que te recomendamos contiene 33 piezas con un mango giratorio antideslizante.

Kit de cepillos antiestáticos: te serán de gran utilidad para llegar a los rincones más escondidos tanto del teclado de ordenador, como de sus componentes más internos.

Set de limpieza de teclado: este cepillo retráctil se encarga de retirar la suciedad y el polvo, no solamente del teclado, sino de la parte interna del portátil. Es muy práctico y compacto, por lo que servirá para limpiar piezas muy pequeñas más fácilmente.

Paso a paso para limpiar el ordenador

Lo primero que te recomendamos es que saques tiempo para realizar esta tarea, además de que te hagas con todos los materiales, productos y herramientas con antelación para evitar los contratiempos y dejar el trabajo a medias.

Toma nota y sigue este paso a paso para limpiar el portátil por dentro desde casa:

- Pon el ordenador bocabajo: comprueba que la máquina no está conectada a ninguna fuente eléctrica. Es importante que pongas el ordenador sobre una mesa estable, esto evitará cualquier accidente y brindará mayor seguridad a la hora de manipular el dispositivo.

- Desenrosca los tornillos: utiliza destornilladores de precisión para quitar uno a uno, y de forma cuidadosa, cada uno de los tornillos. Cerciórate de desenroscar todos los tornillos, en ocasiones pueden ser difíciles de encontrar.

- Identifica cada elemento del ordenador: una vez quitas el armazón del portátil, lo más importante es que detectes cuál es el ventilador, la tarjeta gráfica, y demás componentes de la máquina.

- Empieza por el ventilador: para poder manipularlo debes desconectarlo cuidadosamente de todos los cables que tenga.

Una vez liberado, ayúdate del spray de aire comprimido para eliminar la máxima suciedad posible, misma que deberás de acabar de retirar con los cepillos antiestáticos especiales. Fíjate muy bien que todo el polvo y suciedad haya desaparecido.

- Limpia la parte electrónica: por ninguna razón se te ocurra agregar un producto de limpieza directamente a esta área. Podrás impregnar un poco de alcohol isopropílico o la fórmula para limpiar contactos en una bayeta o paño de microfibra, y empezar a repasar bien zona. Se recomienda realizar movimientos suaves para no estropear los componentes electrónicos.

- No te olvides de los rincones: ayúdate de hisopos y de un paño de microfibra para repasar cada una de las zonas. Aunque existan rincones de difícil acceso, con paciencia y las herramientas adecuadas podrás limpiarlos eficazmente.

- Es hora de reordenar todo: una vez te has cerciorado que todo está completamente limpio, puedes volver a poner el armazón con mucho cuidado, enroscando bien cada tornillo. Asegúrate antes de realizar este paso, que todos los componentes y cables están bien conectados.

- ¡Enciende y disfruta de tu portátil!: no tengas miedo, si has realizado este paso a paso para limpiar el ordenador no deberías de tener ningún problema al volverlo a encender.

No te olvides de limpiar el ordenador por fuera

Aunque hoy quisimos hacer hincapié en la parte interna, a continuación te damos algunos consejos para limpiar el portátil por fuera en la casa:

Para la pantalla: esta es una de las cartas de presentación de nuestra máquina, para dejarla reluciente puedes usar un paño de microfibra y un líquido especial para limpiar este tipo de superficies. Recuerda realizar movimientos suaves, evitando presionar demasiado.

Para los puertos: empezaremos utilizando un cepillo pequeño para adentrarnos en la zona, y con ayuda de un paño podremos retirar la suciedad superficial. Para mayor efectividad, puedes ayudarte del spray de aire comprimido y aplicarlo sobre la zona para eliminar todas las partículas.

Para el teclado: pasa una bayeta impregnada con un poco de alcohol isopropílico, después refuerza la limpieza con unos cepillos de cerdas suaves y finaliza con ráfagas de aire comprimido.

Una vez terminado todo el proceso, podrías probar a dejar el ordenador bocabajo para que salgan mejor todas partículas.

¿Cada cuánto se recomienda limpiar el ordenador?

Aunque cada caso es un mundo aparte y cuenta con condiciones diferentes, lo mejor es realizar una limpieza del portátil cada tres a seis meses. Si cumples esta tarea cada cierto tiempo, podrás garantizar que la máquina mantenga su rendimiento y que no sufra problemas con el paso del tiempo y su uso.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de mayo de 2024.

