Miguel Ángel Silvestre publica un vídeo por San Valentín y una tromba de seguidoras comenta lo mismo

Miguel Ángel Silvestre siempre ha sido especialmente discreto en lo que a su vida sentimental se refiere y pocas veces se ha mostrado abierto a presumir de las historias de amor que ha vivido.

Pues este 14 de febrero lo ha hecho. El actor ha querido celebrar San Valentín en redes sociales y ha publicado un romántico vídeo en su perfil de Instagram junto a su pareja, la empresaria valenciana Rebeca Toribio.

En el vídeo, los dos aparecen sentados frente al mar. Una idílica escena a la que Silvestre, con la espalda desnuda, añade más ternura abrazando a su chica mientras le acaricia el pelo.

Pero la imagen no ha sido del agrado de todos sus seguidores que, con humor, acusaban al protagonista de Los enviados de haberles roto el corazón, precisamente ¡en el Día de los Enamorados!

"¿Ves normal partirle el corazón a media España el día de San Valentín?", "El peor San Valentín. Nos has destrozado el 💔", "¿No hay botón de no me gusta?", "No tienes compasión" o "Pues ya se nos ha jodido el día" son algunos de los reproches con los que sus fans han contestado a la publicación.

Incluso hay quien ha comparado esta historia con el que ha sido el gran desengaño amoroso de la música este miércoles. "Me estoy enterando igual que Nicki Nicole…", han comentado haciendo referencia a la cantante argentina que se ha enterado de la presunta infidelidad de su pareja, el cantante mexicano Peso Pluma, por el vídeo que se ha difundido en redes sociales.