Mila Kunis y Ashton Kutcher, criticados por escribir una carta de apoyo a Danny Masterson

Después de que el actor Danny Masterson fuera condenado a 30 años de prisión por violar a dos mujeres se publicó una carta que Mila Kunis y Ashton Kutcher enviaron al juez para apoyar a su compañero Aquellos maravillosos 70.

“No creo que sea un peligro ambulante para la sociedad y que su hija crezca sin su padre presente sería una injusticia", escribieron los actores en una carta en la que aseguraban que era un ser humano "extraordinario". "En nuestros 25 años de relación no recuerdo que me haya mentido nunca. Me ha enseñado a ser directa y a afrontar los problemas de la vida y las relaciones de frente, resolverlos y seguir adelante. Doy fe de todo corazón del carácter excepcional de Danny Masterson y de la tremenda influencia positiva que ha tenido en mí y en la gente que le rodea", aseguraban en el texto.

Las críticas no tardaron en llegar después de que se conociera el contenido de la carta y muchos internautas denunciaron que Masterson había drogado a sus víctimas antes de violarlas.

Ante el aluvión de comentarios negativos, el matrimonio se vio obligado a disculparse a través de un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aseguraban que eran "conscientes del dolor" que había provocado la carta. “Apoyamos a las víctimas. Lo hemos hecho históricamente a través de nuestro trabajo y seguiremos haciéndolo en el futuro”, aseguran en el mensaje de vídeo.

A pesar de las disculpas, muchos tuiteros han cargado de nuevo contra Kunis y Kutcher por decir que no pretendían que la carta se hubiera hecho pública, sino que estaba destinada al juez. “Las cartas no tenían la intención de cuestionar la legitimidad del sistema judicial o la validez de la decisión del jurado, sino que sirvieran para que el juez las tomara en cuenta sin necesidad de perjudicar a las víctimas o recriminarlas en modo alguno”, declaran los actores.