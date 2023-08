Muere a los 57 años Bryan Randall, novio de Sandra Bullock, tras tres años enfermo de ELA

La actriz Sandra Bullock y el fotógrafo Bryan Randall se conocieron en 2015. Desde entonces, cuando Randall fue el encargado de las imágenes el cumpleaños de su hijo Louis mantenían una relación sentimental que ya superaba los ocho años. Este lunes, la familia de Randall ha anunciado a través de un comunicado que el fotógrafo falleció el pasado 5 de agosto a causa del ELA, enfermedad que sufría desde hace tres años.

"Con gran tristeza compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra la ELA", señalaron en el escrito remitido a la revista People.

La enfermedad Randall era un asunto desconocido para el público general, ya que tal y como ha explicado la familia, "prefirió mantener su camino con ELA en privado". "Los que lo cuidamos hicimos todo lo posible para honrar su petición", han añadido y han pedido privacidad en estos delicados momentos.

Sus familiares también han querido agradecer el trabajo de los profesionales que le han tratado durante estos años. "Estamos inmensamente agradecidos con los médicos incansables que navegaron el paisaje de esta enfermedad con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra", han recalcado.

La retirada de Bullock y sus palabras hacia Randall

En 2022 la actriz protagonista de cintas como Gravity anunció su retirada de los escenarios para dedicarse a su familia. "Solo quiero estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mis niños y mi familia. Ahí es donde voy a estar por un tiempo", dijo entonces.

De hecho, en 2021 fue la primera vez que habló públicamente de él en el programa de Jada Pinkett Smith Red table talk —pese a que ya habían hecho varias apariciones juntos como en la boda de Jennifer Aniston y Justin Theroux—. Allí aseguró que compartían "tres hijos preciosos [incluyendo los dos de Bullock y la hija mayor de Randall]".

"Él es el ejemplo que me gustaría que mis hijos tuvieran", dijo también sobre el fotógrafo. "No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él", añadió.

Por el momento, la actriz no ha escrito ningún mensaje de despedida, pero sí lo ha hecho su hermana Gesine Bullock-Prado en su cuenta de Instagram, donde le ha recordado con emotivo mensaje.

"Estoy convencida de que Bry ha encontrado el mejor lugar para pescar en el cielo y ya está lanzando su caña a ríos caudalosos repletos de salmones. La ELA es una enfermedad cruel, pero me consuela saber que tuvo al mejor de los cuidadores en mi increíble hermana y el grupo de enfermeras que reunió y que la ayudaron a cuidarlo en su casa. Descansa en paz, Bryan", ha escrito.