Esta es la novia de Rafa Castaño, el millonario ganador de 'Pasapalabra'

La semana pasada hizo historia de la televisión al convertirse en el concursante en llevarse el premio más alto de la historia. Rafa Castaño completó el rosco de Pasapalabra y se hizo con un bote de 2.272.000 euros.

El récord le ha convertido en uno de los personajes del mes —con permiso de Tamames— y este miércoles era portada de una revista del corazón por su supuesta relación con una periodista de Antena 3.

Según la revista Lecturas, el periodista sevillano está enamorado de Beatriz Solano, una presentadora navarra de la cadena de televisión de Atresmedia a la que precisamente conoció en el plató del concurso y con la que lleva saliendo varios meses.

Solano lleva vinculada a la cadena de televisión desde 2016 donde forma parte del equipo de informativos. En los primeros años fue reportera de cultura, espectáculos y deportes, pero desde la pandemia sus pasos se dirigen a cubrir temas de salud pública y sociales.

Curiosamente, el pasado mes de agosto, la periodista fue invitada del equipo de Rafa y consiguió cinco segundos para el flamante ganador adivinando —y cantando— la canción Love is in the air.