La ministra de Hacienda no duda en reaccionar a las comentadas palabras de Rafa Castaño, ganador de 'Pasapalabra'

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, no ha dudado en pronunciarse sobre las palabras que Rafa Castaño, ganador de Pasapalabra, ha mencionado en varias entrevistas tras el programa especial de Antena 3.

El sevillano logró alzarse con el mayor bote de la historia del programa, con 2,2 millones de euros. Pero una gran parte del premio se irá en impuestos. Algo que ya se comentó tras la victoria de otro de los concursantes, Pablo Díaz, que consiguió un bote de 1,8 millones de euros.

En esta ocasión, según palabras del exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, en Más Vale Tarde, aseguró que "de los 2,2 millones que ha ganado, Rafa se va a quedar con poco más de 1,2 millones”.

Pero, en una entrevista en El Televisero, el nuevo ganador de Pasapalabra ha reconocido que a él no le parece mal pagar impuestos. "Me parece por un lado que yo voy a tener muy buena vida con 1.200.000 euros. Y, por otro lado, todo aquello de lo que yo me beneficié, fundamentalmente educación y sanidad pública ahora también hay que pagarlo", ha señalado.

Algo a lo que María Jesús Montero ha reaccionado con un mensaje compartido en redes. "No podríamos tener un Estado de bienestar universal y de calidad sin la conciencia cívica y fiscal de sus ciudadanos. Enhorabuena al ganador de Pasapalabra por el premio y por su ejemplo", ha celebrado.