Roberto Leal revela todo lo que no se vio en los ocho segundos más largos de 'Pasapalabra'

Rafa Castaño ya es historia de Pasapalabra. El concursante sevillano ha ganado el mayor bote de la historia del concurso con 2.272.000 euros al acertar del tirón este jueves todo El Rosco.

De la letra 'A' a la 'Z', Castaño no tuvo que pasar palabra ni una sola vez y fue completando todo el abecedario ante una media 4,5 millones de espectadores, un 37,4% de cuota de pantalla. El dato lo dice todo: es el mejor de la historia del programa.

El programa estuvo cargado de tensión y dejó los ocho de los segundos más emocionantes que se han vivido en el concurso. Castaño nunca olvidará ese tiempo, que fue desde que pronunció la respuesta de la letra 'Z' hasta que Roberto Leal confirmó que era la correcta y saltó el confeti.

Precisamente, Leal ha informado en una entrevista en Antena 3 Noticias todo lo que pasó en esos ocho segundos eternos: "En esos segundos en los que espero, es porque esperaba a que me confirmen por el pinganillo que esa es la respuesta correcta y que la había pronunciado bien. Cuando me dicen sí y dicen confeti es cuando yo digo sí".

El presentador también ha comentado que cuando Castaño pasó las preguntas consideradas como más difíciles sí que creyó que tenía la posibilidad de llevarse el bote.

Además, Leal se ha deshecho en elogios hacia Castaño y Orestes: "Me emociona porque estudian mucho, trabajan mucho y el concurso es así, uno se lo lleva y el otro no. Rafa dijo que por una parte era alegría pero por otra dolorosa porque no se llevaba Orestes. Son como papá y mamá, ¿a quién quieres más?".

"Yo lo primero que hice fue abrazar a los dos porque no me salió otra cosa. Es histórico y esto se queda para nosotros", ha sentenciado.