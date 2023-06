Paula Usero se sincera sobre el bullying que sufrió: "Escribieron a la directora para que repitiera"

La actriz Paula Usero ha sido una de las últimas invitadas en visitar La vida al Màxim, el programa de Màxim Huerta en la cadena valenciana À Punt. Allí se ha sincerado sobre uno de los episodios más duros de su vida, cuando sufrió bullying, lo que la llevó, tal y como ha contado, a su primer contacto con un psicólogo.

"Sufrí mucho bullying durante muchos años y ahí fue mi primer contacto con una psicóloga", ha empezado contando y ha añadido que fue cuando empezó a ir de rodajes cuando empezaron los episodios de acoso escolar.

"Iba a sexto de primaria y escribieron una carta a la directora para pedir que repitiera curso porque no estaba yendo a clase", ha recordado. Al ser preguntada sobre la actitud de los profesores, la intérprete ha recalcado que "no tenían herramientas".

“No tuve apoyo de los profesores que veían a una niña sola a la que estaban pegando e increpando… Ningún profesor pudo hacer nada. No pudieron o no sabían. Quiero pensar que no sabían”, ha indicado.

Ante la pregunta de Huerta de si los profesores miraban a otro lado ante este tipo de comportamientos, la actriz ha señalado que debería preguntarle a ellos. La actriz, que saltó a la fama por Amar es para siempre (Antena 3), ha recordado que estuvo en el centro hasta que sus padres fueron conscientes de lo que sucedía. “Cuando mis padres fueron conscientes de la magnitud, me cambiaron de colegio”, ha señalado.

Esta no es la primera vez que Usero habla sobre el acoso escolar que sufrió, en 2022 en una entrevista con 20minutos aseguró que los docentes le habían pedido disculpas. "He hablado con profesores míos hace poco y me pidieron perdón por todos esos años de sufrimiento, que al final fueron diez. Me dijeron que mi caso les habría abierto los ojos. Los niños son crueles y cuando ven la vulnerabilidad de otros van a atacarla", señaló entonces.