Pelayo Díaz se pronuncia por primera vez tras el "incendio" de su polémica en redes

El influencer Pelayo Díaz ha vuelto a hacerse noticia por una nueva polémica. En las últimas jornadas, su respuesta pública yendo contra una trabajadora de moda que criticó en redes sociales uno de sus looks ha generado un torrente de críticas.

En diferentes publicaciones, Pelayo criticaba la actitud de esta mujer, a la que identificaba públicamente, revelando detalles de su trabajo y dejando caer la posibilidad de que perdiera su empleo en un sector que ambos comparten, el de la moda.

"El tiempo que vas a dedicar a buscar un trabajo nuevo a partir de mañana" o "espero que tu jefa o jefe vea como manejas tus redes" son algunas de las frases que ha dedicado a la usuaria, además de burlarse de ella en LinkedIn.

Horas después, el propio influencer ha tenido que recoger algo de cable. En una intervención en Ya es mediodía (Telecinco): "En ningún momento pedí a Inditex que acabara con el trabajo de esta chica".

"Simplemente deseaba que sus jefes vieran que se dedica a tirar por tierra el trabajo de los influencers, que es a lo que ella se dedica a trabajar, con influencers", prosigue Pelayo.

En ese punto, el famoso reconoce que "no me parece que reaccioné del todo bien, no me parece bien iniciar un fuego y luego esconder la cerilla", ha añadido en el espacio de Telecinco.