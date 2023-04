Críticas a Pelayo Díaz por acosar y pedir el despido de una chica que criticó su 'look'

El influencer Pelayo Díaz ha sido duramente criticado este martes después de acosar y exponer a una usuaria de Instagram que criticó uno de sus looks. La joven compartió una fotografía de Díaz con un conjunto en el que llevaba unos calzoncillos de Nike junto a un 'No' para expresar que no le gustaba y al influencer no le sentó demasiado bien.

Díaz compartió a través de sus stories de Instagram varias capturas en las que mostraba la publicación de la joven además de varios textos con mensajes como "chicxs nos seáis haters".

Sin embargo, Díaz ha querido denunciar el odio en redes sociales exponiendo la identidad de la usuaria, que es trabajadora de Stradivarius, compartiendo pantallazos de su Linkedin y animando a que sus jefes vieran la publicación y la despidieran.

"El tiempo que vas a dedicar a buscar un trabajo nuevo a partir de mañana" o "espero que tu jefa o jefe vea como manejas tus redes" son algunas de las frases que ha dedicado a la usuaria, además de burlarse de ella en Linkedin.

Ante esta actitud, numerosos tuiteros han reprochado a Díaz que haya expuesto a la joven y la ironía de que esté denunciando supuestos mensajes de odio mientras él mismo reproduce estos comportamientos.

"Que Pelayo Díaz intente que una chica que ha comentado una foto suya pierda su trabajo es de las cosas más sucias que he visto en redes sociales", ha defendido el usuario @juanig_97.