Pepe Domingo nunca ocultó el sueño que le quedó por cumplir

Europa Press via Getty Images

La voz de Pepe Domingo Castaño se ha apagado para siempre durante esta madrugada por causas que no han sido reveladas aunque sí se ha confirmado que ha ocurrido de forma repentina. Esta noticia, confirmada por sus compañeros de programa de la cadena COPE a través de X (antes Twitter), ha conmocionado al mundo de la comunicación, y desde que se ha dado a conocer su fallecimiento, cientos de excompañeros y oyentes de toda España han mostrado sus condolencias a través de redes sociales.

Pepe Domingo, caracterizado por una forma innovadora y revolucionaria de hacer publicidad allí donde ha estado, le catapultaron a ser reconocido como una de las voces más icónicas del periodismo español, no solo deportivo.

Entre otras muchas facetas, Castaño destacó por su polivalencia, al ser cantante, escritor, publicista y todo un genio en 'lo suyo'. Precisamente durante una entrevista realizada por uno de sus compañeros, Adolfo Arjona en Cadena COPE con motivo de la presentación de su libro Hasta que se me acaben las palabras en marzo de 2022, el presentador desveló cuál era el sueño que "no había podido cumplir en su vida".

Durante la conversación distendida entre Castaño y Arjona en la que abordaron todo tipo de temas y anécdotas a lo largo de su vida, al ser preguntado por su etapa en Radio Madrid, al lado de Joaquín Prat, el presentador destacó haberse quedado "obnubilado" por la forma en la que Prat hacía radio, y en ese momento se dijo que "quería hacer un programa de noche porque es maravilloso poder mover una ciudad".

Finalmente, y tras más de 40 años desde aquel momento, el gallego no pudo cumplir ese sueño, como reconoció ya en 2022. "Me voy a ir de la radio, el día que me vaya, sin haber hecho un programa de noche”, lamentó Pepe Domingo a los micrófonos de su compañero.