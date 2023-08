Preguntan a Aitana sobre el caso Rubiales y su respuesta es más que clara

Al incesante goteo de figuras públicas expresando su opinión acerca del caso Rubiales se ha sumado la cantante Aitana, que en unos días lanzará su próximo trabajo, Alpha. La catalana fue preguntada por el asunto en una alfombra roja de los Kid's Choice Awards celebrados en México este fin de semana, pero sus declaraciones han comenzado a tener repercusión ahora.

"Por supuesto que la hemos apoyado", afirmó sobre la jugadora de la selección Jenni Hermoso, a quien Rubiales propinó un beso tras la victoria en el Mundial.

"Me parece algo completamente horrible, que hayan sido campeonas del mundo, que eso es algo espectacular, y se esté hablando solamente de eso", agregó la cantante.

"Para mí es importante que se hable de eso para exponerlo y que no vuelva a pasar más [...] que se hable abiertamente de esto y que se diga 'no es no', y que si no hay un 'sí' sigue siendo 'no'", defendió Aitana Ocaña.

Tras definir la reacción feminista como "necesaria e importante", expresó su deseo de que "ojalá estas cosas no vuelvan a pasar más".