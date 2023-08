Un tabloide británico lleva a Rubiales a su portada y todo el mundo se fija en la expresión que usa

El caso Rubiales está dando la vuelta al mundo. También lo ha hecho el último giro de guión, producido este lunes: que la madre del presidente de la RFEF suspendido por la FIFA iniciara una huelga de hambre.

La progenitora permanece encerrada desde entonces en una iglesia de Motril para pedir a la jugadora Jenni Hermoso, a quien su hijo propinó un beso tras la victoria del Mundial, que “diga la verdad” y “mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos" y denunciar una "cacería, inhumana y sangrienta".

El asunto ha llegado hasta la primera página del tabloide británico Daily Star, que muchos tuiteros están comentando por las palabras que han elegido.

En el titular, Some mamas do 'ave' them hacen un juego de palabras con el título de una comedia muy popular en Reino Unido en los 70, Some Mothers do 'ave 'em.

También ha llamado la atención de los usuarios que se refieran a los hechos con la expresión "peak cringe", algo así como pico o máximo de vergüenza.