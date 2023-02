La Shakira más honesta: "Siempre he sido emocionalmente dependiente de los hombres"

Shakira ha ofrecido su primera entrevista después del fenómeno musical, social y mediático que ha supuesto su colaboración con el argentino Bizarrap. La colombiana, en una conversación exclusiva con el periodista mexicano Enrique Acevedo para el canal N+, ha hablado sobre todo lo vivido en los últimos meses, desde la ruptura con Gerard Piqué.

A través de sus canciones (Te Felicito, Monotononía o su colaboración con Karol G) habíamos visto y oído todo tipo de pullas hacia su expareja, pero nunca se había oído a Shakira hablar de todos los cambios que ha vivido en el último año: "Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay", se pudo ver en alguno de los avances de la entrevista publicado en las redes sociales.

"Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse. También tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo un mismo techo, pero no todo los sueños se cumplen", confesaba Shakira poco después de empezar la entrevista y asegurar que uno de los motivos para componer sus canciones de despecho ha sido el empoderamiento femenino.

Shakira asegura que "he logrado entender la historia desde otra perspectiva" aunque "siempre he sido dependiente emocionalmente de los hombres. Siempre he sido una enamorada del amor", explica mientras revela que en sus canciones trata de dar voz a la gente que no la tiene.

La catarsis de Bizarrap y la asesoría de sus hijos

Shakira también ha dedicado buena parte de la entrevista a hablar sobre la 'Session 53' junto al argentino Bizarrap y al peso que han tenido sus hijos en sus últimas decisiones artísticas.

Respecto al ajuste de cuentas con Piqué y Clara Chía, Shakira ha vuelto a asegurar que la canción ha sido "un gran desahogo, necesario. También para mi propio proceso de cura". Un proceso en el que ha aprendido a hacer frente a las dificultades y que ahora depende de sí misma. "Cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Y cuando pasa eso es porque has aprendido sobre tus debilidades", ha explicado.

También ha hablado sobre el peso que tienen sus hijos, Milan y Sasha, en la toma de decisiones artísticas. No solo aportaron ideas para el videoclip de Te Felicito, se encargaron de los grafismos del videoclip Monotonía sino que también la animaron a colaborar con Bizarrap: "Milan me dijo: “Mami tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino”.

“Ahora voy de subida"

Su entrevistador, el mexicano Enrique Acevedo, comenzaba sin tapujos preguntándole si 2022 ha sido para ella "un año muy cabrón", algo con lo que ella estaba de acuerdo, reconociendo que hoy por hoy, su vida no es como ella la había imaginado. "Me imaginaba en una granja criando vacas y a mis hijos", reflexionaba la cantante antes de situarse en un presente y un futuro que pasa por "Barcelona y Miami" y que "ahora mismo va de subida. Nunca creí que podía ser fuerte pero hay que tener fe".