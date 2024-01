Qué fue de Mónica Cervera: de la nominación al Goya a vivir en un banco

En 2005, caminaba por la alfombra roja como una de las nominadas al galardón más importante del cine español, el Goya. En concreto, en la categoría de mejor actriz revelación. Y, ahora, según la revista Semana, Mónica Cervera se encuentra viviendo en un banco de un parque de la región de Marbella.

La misma publicación apunta que la actriz, "acostumbrada a reírse de los problemas y hacer del humor su mejor emblema, vive ahora sus momentos más bajos". Y es en ese mismo parque de su ciudad natal, localizada en Málaga, donde ha recibido a los periodistas de la revista.

Semana señala que, a pesar de haber buscado la asistencia de las instituciones pertinentes, no ha habido éxito. Por lo que ahora se encuentra en "situación de vulnerabilidad y olvido", añade la publicación.

De hecho, la familia de Cervera vive en la ciudad, sin embargo, ella continúa prefiriendo la calle. "Me tienen que respetar", ha explicado la actriz. "Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir", ha añadido. Y ha sido clara: "Lo único que quiero ahora es que Bienestar Social, con los que tengo cita el 25 de enero, me den una estabilidad", ha apuntado a la publicación.

En este sentido, la actriz les ha asegurado que "no necesita nada de nadie". Asimismo, Cervera, que ya ha alcanzado los 48 años, ha apuntado que no quiere que le "nombren la palabra 'televisión' ni 'cine".

Nominada por su película con Álex de la Iglesia

La carrera cinematográfica de Cervera se remonta a 1999. Entonces, protagonizó el corto Hongos, de Ramón Salazar. Un proyecto en el que trabajó con actores y actrices de la talla de Antonia San Juan, entre otros.

Y fue junto al mismo director y la misma actriz con los que repitió aventura, esta vez, en el largometraje Piedras (2002). E hizo un par de películas más hasta que, en 2004 le llegó la gran oportunidad. A la batuta de Álex de la Iglesia, protagonizó con Willy Toledo Crimen ferpecto. Un papel que le valió la nominación al Goya a mejor actriz revelación.

Más recientemente, ha sido vista en el concurso Pasapalabra y en la serie La que se avecina, interpretando a la hermana de uno de los personajes protagonistas, Amador Rivas. Pero su carrera va más allá de estos proyectos. Incluso, ha participado en varias obras de teatro. Pero, ahora, su vida es muy distinta.