Guillermo Toledo responde tajante a Carmen Maura tras criticar "este feminismo de ahora"

El actor Guillermo Toledo ha respondido de forma tajante a su compañera de profesión Carmen Maura tras sus críticas contra "este feminismo de ahora" en el programa de Mercedes Milá en RTVE No Sé De Qué Me Hablas.

"Hay una cosa que no me gusta. Que nos están tomando manía los chicos, en general. Este feminismo de ahora atacando a los hombres, no me parece buena política", aseguró.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Tras ello, la colaboradora del programa, Inés Hernand, explicó que "las políticas feministas no pretenden que esto sea una guerra de sexos, ni muchísimo menos".

"Yo lo que estoy diciendo es que nos están tomando un poco de manía. Yo es que conozco casos muy cercanos de hombres que han sido acusados de violencia y que no era cierta", ha contestado la actriz.

Carmen Maura justificó que "lo de la agresividad no me parece nada positivo por ningún lado" y terminó señalando que "yo lo que quiero es que seamos iguales, no que seamos más".

Unas palabras a las que Guillermo Toledo ha reaccionado de forma contundente desde su perfil en X. "Que dice la Maura que feminismo pero sin molestar a los hombres y que muchísimas denuncias falsas", ha apuntado el actor.