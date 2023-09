Raphael no deja dudas con Serrat

Raphael y Joan Manuel Serrat son dos de los grandes artistas de nuestro país. Ambos son de la misma edad -nacieron en 1943-, y han dedicado toda su vida a lo que les hacía feliz: la música.

Solo les diferencia una cosa, y es que Joan Manuel Serrat ya ha dicho adiós a los escenarios tras una gira de despedida. Raphael, por el contrario, sigue al pie del cañón y planificando nuevos shows alrededor de todo el mundo.

Los dos artistas han trabajado juntos en varias ocasiones y les une una gran amistad. De hecho, recientemente ha vuelto a salir a la luz lo que ambos cantantes decían tras la presentación de Cantares, una canción que Serrat escribió para el disco de Raphael 50 años después.

En las imágenes, que ha hecho públicas de nuevo Show España (@ShowEspana), se puede escuchar cómo Raphael no deja dudas sobre Serrat: "Yo le admiro muchísimo, le respeto muchísimo. Creo que es un ejemplo de cómo se tiene que llevar una carrera".

También añade, sobre la trayectoria de su compañero y amigo, que "lo ha hecho fantástico y lo va a seguir haciendo porque al Serrat lo tenemos para muchísimos años". Además, se escucha a Joan Manuel decir que "a mí no me importa ser menos. Además, me paree normal porque este disco es de él, yo soy colaborador". Y Raphael le responde que "no, no, no, este disco es de todos".