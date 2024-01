Rosalía sorprende con su propósito de Año Nuevo

Rosalía ha sido una de las protagonistas del 2023. A lo largo del año que acaba de finalizar, la catalana se comprometió con el cantante Rauw Alejandro en marzo, tras sacar un EP juntos, aunque en el mes de julio anunciaron que habían puesto punto y final a su relación.

Además, a la cantante se la ha relacionado con el actor Jeremy Allen White, con quien se la ha visto en actitud cariñosa por las calles de Los Angeles (EEUU). Estas instantáneas además pusieron sobre la mesa un hábito de Rosalía, hasta ahora prácticamente desconocido. La catalana aparece en prácticamente todas sus fotos con el intérprete estadounidense fumando.

Precisamente tras estas imágenes y el revuelo generado, Rosalía ha dedicado su último post del año en Instagram a anunciar que su propósito para 2024 es dejarlo. "Propósito del año: ultimo cigarrito del año. FELIZ 2024 CARISSS GRACIAS A TODOS X ESTAR AHÍ SIEMPRE❤️🔥", ha escrito en su publicación.

Las primeras imágenes de Rosalía fumando junto al actor de series como The Bear o Shameless generaron multitud de comentarios y algunos recuperaron una entrevista suya en El Hormiguero (Antena 3) en 2022 la que aseguraba que no fumaba. "Pablo, yo no fumo. Esta voz de colibrí no aguantaría", señaló entonces.

Además de este post, la catalana ha compartido con sus seguidores su fiesta de Nochevieja, en una casa junto a su hermana Pilar Vila Tobella, con quien trabaja en prácticamente todos sus proyectos, y en la que también estaban los miembros del grupo Carolina Durante Diego Ibáñez, Juan Pedrayes y Martín Vallhonrat.

Además de inmortalizar en sus stories ese "último cigarrito de 2023", la cantante compartió la sesión de karaoke que tuvieron en la que sonaron canciones de Estopa, La Oreja de Van Gogh, Wisin y Yandel, Ozuna o Miguel Bosé.