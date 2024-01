Sofía Vergara: "Me gustaría tener un novio español, cincuentón"

Vicky Martín Berrocal inaugura con una invitada de excepción la segunda temporada de su podcast A Solas (Podium Podcast): Sofía Vergara, una de las actrices mejor pagadas de la televisión y conocida internacionalmente por su papel como Gloria Delgado en Modern Family. Ahora está de plena actualidad, además, por su serie Griselda en Netflix.

"Eso de que no tengo inseguridades, de que me creo que puedo con todo... no todo eso es que lo tenga completamente, pero sí siempre he sentido que pueda controlar todas esas cosas", confiesa la intérprete, de 51 años, durante la charla. "Tengo inseguridades como cualquier mujer, cualquier ser humano, pero no dejo que me paralicen (..) Siempre he sentido que nunca tuve la opción de sentarme a lamentarme o a esperar que me caiga un marido con plata", explica Toti, apodo con el que la conocen en casa.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La actriz reflexiona acerca del hecho de haber crecido rodeada por un grupo de mujeres "espectacular" en Colombia, lo que favoreció que desarrollara su personalidad "como mujer fuerte": "Mujeres muy trabajadoras, mujeres que no tenían miedo, y si tenían no lo mostraban, mujeres que siempre se apoyaban entre ellas consciente e inconscientemente".

Vergara cuenta también sus inicios en el mundo del entretenimiento, como presentadora. Después hizo un parón cuando se casó y tuvo a su hijo, pero cuando se divorció comenzó a "tomar todas las oportunidades".

A la pregunta de qué le hace feliz, su espontánea respuesta desmonta a la presentadora: "Dinero, me encanta". "No solo por comprar, que es espectacular, sino también para poder ayudar, para poder crear, solucionar, para ser una mujer independiente... No digo que sin dinero no se pueda ser feliz, lógicamente, pero es más fácil cuando lo tienes", argumenta.

Martín Berrocal vuelve a desarmarse con la respuesta de Vergara sobre qué le quita el sueño: "La menopausia". "Creo que me está viniendo porque ya no duermo como antes", admite la colombiana.

Acerca de si con la edad las mujeres se vuelven "invisibles", la intérprete asegura que toda la vida "entraba a un sitio y volteaban". "Ahora estoy un poquito confusa, no sé si voltean porque soy famosa o porque todavía estoy para voltear. Pero no importa mientras volteen", bromea.

"¿Hay alguna pregunta que no te he hecho que te gustaría que te hiciera?", dice Martín Berrocal para despedir la charla. "Que si me gustaría tener un novio español", contesta Vergara. "Me encantaría, me encantan los españoles. Me llevo muy bien con los españoles. Quiero que tenga hijos, que sea ya cincuentón, que esté feliz con su carrera, que tenga éxito, no tiene que tener más plata que yo pero sí igual... Si tiene más, bien recibido, no me voy a quejar, pero menos no", detalla la actriz. "Que se cuide", agrega.