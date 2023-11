Vicky Martín Berrocal entrevista a su madre y esta relata su complicada historia de amor

Para terminar la primera temporada de su podcast, A solas con —disponible en Podium Podcast— Vicky Martín Berrocal no podía haber elegido a una invitada más especial: su madre. En el último capítulo la diseñadora entrevista a Victoria Martín Serrano, que se abre en canal durante la conversación con su hija.

Incluso antes de empezar a hablar en profundidad madre e hija no han podido evitar las lágrimas, conscientes de la dura historia que se iba a contar. "Mi vida ha sido de rosas y espinas pero porque yo he querido", ha confesado Martín antes de empezar a relatar cómo conoció al que sería su pareja durante décadas, José Luis.

Victoria y José Luis se conocieron en Huelva, ciudad natal de ella y lugar al que él había emigrado desde Madrid para trabajar en una empresa de autobuses. Todo empezó cuando el padre de la diseñadora comenzó a lanzarle piropos y ella quedó prendada. Todo iba bien hasta que se enteró de que tenía otra pareja con una hija, por lo que estuvieron cinco meses separados.

"Él me explica que tiene una mujer, aunque no estaba casado, nunca se casó, se murió soltero. Yo le dije que se casara, que formara su familia y que se olvidara de mí, pero no fue así. Volví con él y hasta que se murió", explicó Victoria Martín.

"Me puse el mundo por montera. Era mi vida, mi amor y me daba igual la reacción de la gente. Yo solo quería verle a él, era feliz. Sabía que en el carro entraba otra familia y no quería que la abandonara ni que tampoco me abandonara a mí", aseguró, aunque finalmente terminó dejando a su anterior pareja.

Además, también confirmó que le había sido infiel en varios momentos de su vida. "El único defecto que le he encontrado en la vida es lo mujeriego que era, pero es que tenía algo, ese algo que no se sabe lo que es, era de otro planeta. A las personas no se las cambia y ya me daba igual. A mí me compensaba una mirada suya, un beso...", confesó.

Victoria Martín y Vicky Martín Berrocal Podium Podcast/YouTube

Victoria Martín también revivió con dureza cómo cuando se quedó embarazada de Vicky vivió uno de los momentos más duros de su relación y reveló que su marido tardó más de una semana en ir a ver a su hija. "Quiero decir que yo no quería quedarme embarazada de ti. Yo no tenía pensamiento de quedarme embarazada. Vino porque tu padre me engañó. Yo le dije: 'No te vas a salir con la tuya. Dios es muy justo y no me voy a quedar embarazada'. Contestación de él: 'Dios es muy justo y te vas a quedar embarazada'", contó a su hija.

A modo de reflexión, Victoria Martín quiso dejar claro que no se arrepentía de su historia de amor pero que en algunos momentos fue tóxica. "Era un amor que yo creo que no va a existir en la vida y ese tipo de amor creo que algunas veces es malo, no es sano, yo creo que siempre una parte quiere mas que otra y me tocó a mí querer más, pero no me arrepiento", aseguró.