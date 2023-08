Un amigo íntimo de Edwin desmiente el supuesto vínculo de la familia Arrieta con el narcotráfico

El pasado sábado, el hijo y nieto de actores españoles Daniel Sancho confesó haber asesinado a un cirujano colombiano de 44 años de edad, Edwin Arrieta, en Tailandia. Desde entonces, las especulaciones e informaciones acerca de la relación entre ambos, así como de sus respectivos pasados no ha dejado de surgir. Y, en esa vorágine de datos, se han hecho múltiples afirmaciones acerca de un posible vínculo entre la familia de Arrieta con el narcotráfico.

Esa no ha sido la única acusación que se ha hecho sobre el colombiano. De acuerdo al testimonio de Sancho, él "era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", ha asegurado el joven chef.

En los últimos días, un amigo íntimo de Arrieta, Carlos Zuleta, ha desmentido en una entrevista con Miguel Frigenti muchas de estas acusaciones. "Están tratando de tergiversar el tema de si era homosexual o no", ha explicado el amigo. Para Zuleta, este tema "no tiene por qué ser un título para que lo asesinen. Eso tiene que ser indiferente".

"Yo en los 25 años que conocí a Edwin nunca le vi en una relación sentimental con un hombre, nunca", ha insistido Zuleta en la entrevista, que está disponible en el perfil de Instagram de Miguel Frigenti. "Ni nunca me lo dijo", apostilla.

Otro de los temas que han tratado en la entrevista es el de si la familia de Arrieta estaba relacionada con el mundo del narcotráfico. "Nunca lo vi en drogas, jamás", ha sentenciado Zuleta. Y, al igual que el cirujano, sus parientes. "No, Edwin no tiene familia problemática, ni el entorno de Edwin es de familia problemática", añade, para asegurar que "no hay narcotraficantes" alrededor de Arrieta. "No pueden tergiversar eso porque tenemos el prototipo de colombiano mafioso", ha concluido.