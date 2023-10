Un jurado de Masterchef recuerda lo duro que fue hacer la mili en Israel 

El chef Jorge Rausch, conocido por su papel de jurado en la edición colombiana de MasterChef Celebrity, es una de las muchas caras conocidas que, desde el estallido del nuevo episodio de violencia en Oriente Próximo, han mostrado su solidaridad con Israel.

Judío confeso, el cocinero colombiano de origen polaco y austríaco ha usado su cuenta de Instagram para lanzar mensajes de apoyo a Israel y compartir algunos recuerdos vinculados a un territorio al que se fue a vivir con 26 años con la intención de acabar sus estudios en Economía, pero en el que acabaría descubriendo su amor por la cocina.

Uno de esos recuerdos está relacionado con el servicio militar en Israel que, en el caso de los hombres, es obligatorio durante un mínimo de 32 meses. Una experiencia que, según cuenta el portal Infobae, no recuerda como un camino de rosas. "Fue duro pero jamás tan duro como el entrenamiento de cocina en Europa", escribía Rausch hace uno días en una story de Instagram en la que publicaba una fotografía en la que se le ve con el uniforme militar y a la que se había referido en una entrevista publicada en Cromos.

En esa entrevista, Rausch relata como en un primer momento trató de unirse a la cocina militar para seguir disfrutando de su pasión: "Me tocaron solo seis meses. Yo tenía un primo coronel. Recuerdo que le dije: 'quiero ir al ejército a cocinar', pero él me respondió: '¡no! Ahí solo van los criminales, no puedes ir a cocinar'. De modo que hice unos cursos de rescate."

No sería hasta los últimos meses de su servicio cuando Jorge Rausch encontró una forma de combinar su amor por la cocina con sus obligaciones militares. Fue en un puesto fronterizo con Egipto al que fue destinado y tuvo la oportunidad de demostrar su destreza culinaria: "Los últimos meses me tocó hacer guardia en un puesto ubicado en la frontera con Egipto. Era un puesto chiquitito, no tenían cocinero. Entonces yo cocinaba y todo el mundo andaba feliz conmigo. Después sí me fui a Inglaterra."