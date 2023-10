¿Criticar a Israel es antisemitismo?

Una pregunta. ¿Criticar a Israel por bombardear población civil en Gaza es antisemitismo u, odio a los judios? La respuesta es evidente, no lo es. Pero algunos opinan distinto: "En el Gobierno de España el antisemitismo no debería tener cabida”. Vamos a aclararlo.

Recientemente hemos visto cómo grupos de judíos contrarios a la guerra entraban en el Capitolio de los Estados Unidos a protestar exigiendo "dejar vivir a Gaza" y terminar con los bombardeos. ¿Son acaso estas personas antisemitas que odian a los judíos? Pues evidentemente que no. De hecho son judíos. Igual que este otro grupo que protesta contra Israel. E igual que los millones de ciudadanos que han salido a las calles contra Netanyahu durante los últimos meses.

Obviamente el problema actual no es contra los judíos y si alguien tiene un problema con los judíos en general entonces sí es antisemitismo y es deleznable. Pero es evidente que ser judío no implica apoyar los bombardeos contra población civil de Israel al igual que ser palestino no implica apoyar el terrorismo de Hamás.

Y de la misma forma criticar al Estado de Israel por cometer crímenes de guerra no implica odiar al pueblo judío, al igual que criticar a Hamás por cometer actos terroristas no debería implicar odiar a los palestinos. Parece que hay que explicarlo todo.

Pero, por desgracia, en España se está utilizando el calificativo de antisemita para intentar impedir cualquier atisbo de crítica contra Israel. Críticas que también hacen judíos que, evidentemente, no se odian a sí mismos. Tan solo critican a Netanyahu.