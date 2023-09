La ciencia descubre el color de los nombres

Los nombres de los bebés dependen en muchos casos de la tradición familiar o el significado. Pero lo que no se plantean es el color que tendrá ese nombre. Según un estudio publicado Radboud Universiteit de Nimega, en Países Bajos, en 2019 se establecía una relación entre los colores y las letras en función de una encuesta realizada a 1.000 personas.

Según indicaron, las vocales tendrían estos colores:

La A se asoció con colores rojo, rosa y naranja

La E con verde o naranja

La I con verde y amarillo

La O con azul y morado

La U con azul y rojo

"Nuestros hallazgos mostraron que asociamos colores claros con vocales que salen de la parte frontal de la boca y los colores oscuros con vocales generadas en la parte trasera de la boca", señaló en la nota de prensa Mark Dingemanse, uno de los autores del estudio. Esto no tendría, aparentemente, relación con la sinestesia, la capacidad de "oír los colores".

Para comprobar qué color tiene tu nombre, la artista visual Bernadette Sheridan desarrolló a raíz de este estudio la herramienta See your name. Puedes usarla aquí.