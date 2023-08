Estos son los nombres de bebé que han pasado de moda

Escoger el nombre de nuestro bebé es la primera misión a la que enfrentarse en esto de la maternidad o la paternidad. Y no es tarea fácil. Nuestras experiencias, la gente a la que queremos o la que no nos cae tan bien. Todo ello, entre otras muchas cosas, determina qué apelativos nos gustan y cuáles no.

Pero siempre hay una lista de nombres que sabemos seguro que nunca usaremos para denominar a nuestros pequeños. Y una de esas es la que proponemos hoy. Hay una serie de nombres españoles que ya han quedado desfasados.

Con el paso del tiempo, aunque pudieron tener cierta popularidad en el pasado, ya han pasado a un segundo plano. Estos son algunos de los nombres de niño que han caído en desuso, de acuerdo a El Español.

Agapito

Benemérito

Damasio

Demetario

Evaristo

Inolfo

Hermenegildo

Narciso

Rosendo

Ruperto

Torcuato

Vitorino

Tesifonte

Y, por otro lado, están los apelativos más comunes. En el caso de las mujeres, el nombre más repetido es María Carmen, según el INE. Y en niñas, Lucía. Mientras que en el caso de los hombres, el apelativo al que más responden es Antonio y los niños, a Martín.