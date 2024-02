La recurrente frase de tres palabras que demuestra baja inteligencia emocional

Según el psicólogo y autor de best sellers Adam Grant, existe una frase que denota un nivel mejorable de inteligencia emocional, como recoge la web Inc citando un capítulo de su podcast.

Durante una charla con la psicóloga Susan David, Grant reflexionó acerca de ciertos momentos que se dan por ejemplo en el trabajo en los que es normal sentir ira. Sin embargo, el psicólogo cuestiona que se culpe a la otra persona por ese sentimiento.

"No juzgo las emociones, pero sí juzgo la forma en que las personas renuncian a controlar sus emociones", afirma.

"Un signo de inteligencia emocional es abandonar la frase 'Me hiciste sentir", argumenta. Según él, de esta manera se le está dando poder a otras personas sobre las emociones propias. "Aquí no estoy hablando de relaciones abusivas aquí. Si estás siendo atacado por un narcisista manipulador, eso no es lo que estamos describiendo", puntualiza.

Según Grant, además, en lugar de decir 'estoy triste' o 'estoy enfadado' opina que es mejor decir 'me doy cuenta de que me siento triste'. Según el mencionado medio, las emociones "son historias que nos contamos a nosotros mismos para explicar sensaciones físicas y mentales". Al usar el lenguaje de esa manera, "te das espacio para contar historias mejores y diferentes".