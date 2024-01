Las tres reglas de la vida para ser la persona más feliz del mundo

La búsqueda de la felicidad es una constante en la filosofía contemporánea. La mayoría de las personas pretenden ser felices, ya sea teniendo más o menos, pero sin problemas que les pueda ocasionar inestabilidad.

Sin embargo, esto es solo posible para unos pocos. De hecho, uno de los pocos estudios que se han realizado sobre personas concretas y su estado de felicidad coronaron al monje budista Matthieu Ricard como la persona "más feliz del mundo".

El doctor en biología molecular, monje budista en el monasterio Shechen Tennyi Dargyeling de Nepal fue sometido por investigadores de la Universidad de Wisconsin a constantes resonancias magnéticas de hasta tres horas de duración para medir sus niveles de estrés, irritabilidad, enfado, placer, satisfacción y otras decenas de sensaciones diferentes.

Hicieron lo propio con un centenar de voluntarios y marcaron los niveles de felicidad de los participantes siendo 0,3 (muy infeliz) hasta el -0,3 (muy feliz). Ricard rompió todos los récords con una puntuación de -0,45.

Dado que es una de las personas que más sabe de "felicidad", ha comentado en The New York Times su guía para lograrla, aunque ha dejado claro que buscarla no debería ser el objetivo principal.

"Primero, no hay ningún secreto. En segundo lugar, no hay solo tres puntos. Tercero, lleva toda una vida conseguirla, pero es lo más valioso que puedes hacer", ha señalado.

En una entrevista publicada en 2021 en la BBC, Matthieu dijo que las claves para la felicidad eran "altruismo y compasión" y destacó que la búsqueda "egoísta" no funciona.

"Es una situación en la que todos pierden. Uno hace miserable su propia vida mientras hace miserable la vida de todos los demás. Por el contrario, el altruismo es una situación en la que todos ganan", señaló.

"El objetivo es traer felicidad a los demás y remediar su sufrimiento y, como beneficio adicional, uno siente una gran felicidad al ser amable y benevolente", añadió.