Siete cosas que aprendimos sobre salud mental en 2023

La pandemia puso el foco sobre la salud mental y, tras esa toma de conciencia, un tema hasta entonces muy invisibilizado ha pasado a formar parte de la conversación pública. En este tiempo se han empezado a romper tabús y también a activar medidas y políticas, aunque todavía es largo el camino por recorrer.

Numerosos psicólogos y expertos realizan también día a día una gran labor de divulgación, ya sea a través de libros o de sus redes sociales, o también a través de los medios de comunicación. De todos los que este 2023 han tenido la amabilidad de atender a El HuffPost hemos aprendido multitud de cosas, pero a modo de resumen del año, hemos seleccionado estas siete grandes lecciones:

1. Cómo alcanzar la felicidad, según el hombre que más sabe sobre felicidad del mundo

"Participar en actividades que tienen sentido para mí y estar conectado con gente que me importa". Esa es la respuesta que Robert Waldinger —profesor de psiquiatría en la Harvard Medical School y cuarto director del mayor estudio realizado nunca sobre felicidad (de 85 años de duración)— dio al ser preguntado sobre qué es la felicidad para él. De sus propias investigaciones señaló que ha aprendido a cuidar "mucho mejor" de sus relaciones sociales, porque los más felices no son ni los más ricos, ni los más sanos, ni quienes gozan de un mayor reconocimiento: el secreto está en las relaciones personales.

Por otro lado, los arrepentimientos de las personas más longevas que han participado en su estudio también son para tomar nota: entre los hombres, el más común era haber pasado "demasiado tiempo en el trabajo y poco conectando con sus seres queridos", mientras que muchas de ellas dijeron que habían pasado demasiado tiempo preocupándose por lo que pensaran otras personas "en vez de vivir con autenticidad". A continuación, todas sus claves:

2. El gran valor de dormir lo suficiente

"Si no dormimos, nada funciona". Con una frase tan simple, la experta en sueño M. Ángeles Bonmatí resumió la importancia que tiene en nuestro bienestar. "Dormir bien nos ayuda a mantener un equilibrio psicológico. Se puede discutir mucho sobre qué es la felicidad, pero si la entendemos como mantener ese equilibrio emocional pues desde luego dormir lo suficiente es fundamental", agregó.

Más allá de lo individual, la especialista llama la atención en esta entrevista acerca de que no dormir lo suficiente tiene incluso un coste económico:

3. Y de que las vacaciones sean realmente de desconexión

Ya sea por voluntad propia, porque no logremos desengancharnos del todo o porque nos interrumpan para requerirnos, el no llegar a separar la mente del trabajo en vacaciones tiene consecuencias.

El símil de Mireia Cabero, psicóloga docente de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y coach para el alto rendimiento, fue bien claro: "Como los deportistas de élite, si no descansamos nuestra musculatura mental y emocional después de los Juegos Olímpicos corremos el riesgo de iniciar la nueva temporada sin poder sostener toda su exigencia". Aquí, más claves para lograr un verdadero 'fuera de la oficina':

4. El 'no me da la vida' constante es insostenible

Entrar en una espiral de cansancio y estrés ni es sostenible ni, lógicamente, saludable, como tampoco lo es el querer ser siempre productivos. "Desde la psicología sabemos que no hacer nada es sano para nuestro cerebro”, explicó el psicólogo Miguel Ángel Rizaldos.

Además, no atender ese cansancio permanente, "va llevando poco a poco al agotamiento, a la sensación de 'no puedo con todo', de 'soy incapaz', y luego a la desesperanza, y todo eso es un síndrome depresivo. Se produce una especie de cortocircuito, de bloqueo, si no se para o no se consulta antes", como avisó el doctor José Luis Carrasco, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid.

5. Mandar a la mierda puede ser sano



Poner límites a los demás es un acto de amor, como defendió la psicóloga Alba Carralda. Los comparó con las señales de tráfico, que "en una carretera nos lo hacen todo mucho más fácil": "Si tenemos que estar adivinando de cuántos carriles es, si es de un sentido o doble sentido, cuál es el límite de velocidad... es un caos y lo más probable es que haya accidentes. En las relaciones pasa exactamente lo mismo".

De ahí la importancia de mandar a la mierda, pero siempre de manera educada y cuando ya se han agotado las vías de la asertividad. Estas son sus claves para hacerlo:

6. Cómo ser y tener amigos mejores

"La incondicionalidad no es justa, ni se debería permitir y es peligrosa. No voy a estar siempre a tu lado si me haces daño", explicó la psicóloga Alicia González, a quien le chirría la frase de "amigos pase lo que pase".

"En una pareja somos más conscientes de que quizá podríamos encontrar otra, pero con una amiga nos aferramos como a un clavo ardiendo, aguantándolo todo como si no fuéramos a encontrar a nadie más", reflexionó. Estas son sus claves para tener amigos mejores y serlo también para los demás:

7. Hay maneras para atravesar el dolor de una ruptura y convertirla en un aprendizaje

Para la psicóloga Elizabeth Clapés, las rupturas amorosas "están infravaloradas para lo muchísimo que duelen y lo mal que se pasa", llevara la relación el tiempo que fuera, puesto que "hay relaciones maravillosas que duran dos, tres, cuatro, cinco, veinte años, o tres meses, y el hecho de que hayan durado poco no implica que fueran un fracaso, ni muchísimo menos".

Estos son sus consejos para superarlas, puesto que, como resume, "las rupturas, en general, van de tolerar el dolor hasta que se pasa".