Letizia cita a El Chojin, el rapero tarda en reaccionar pero finalmente lo dice todo

La salud mental es una de las banderas que la reina Letizia defiende cada año y este martes, en el Día Mundial de esta causa, lo hizo recitando unos versos de una canción del rapero El Chojin —presente además en ese acto— y Rozalén, titulada No es egoísmo, que dicen así:

"Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que se me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentando. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿Por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?".

Doña Letizia recitó, pero no rapeó por "respeto a los artistas del este género", como dijo, pero se mostró dispuesta a que los medios titularan "la reina rapea por la salud mental" sin con eso se conseguía llamar la atención sobre "algo tan importante".

"Vale… confieso que durante unas horas he actuado como si lo que ha ocurrido esta mañana hubiera sido normal. Me rindo, no lo ha sido", escribió horas después El Chojin en su cuenta de Instagram.

El artista resaltó el hecho de haber sido invitado a colaborar en dicho acto por parte de la Confederación de Salud Mental de España: "Los que me conocéis sabéis cómo de importante es para mí este tema. Aplaudo y agradezco a los profesiones y voluntarios que trabajan para darnos paz mental, calma, herramientas y salud. Ojalá entre todos seamos capaces de entregarles más medios para que puedan ser más eficientes aún en esta labor tan, tan importante".

"Pero claro… voy al acto y me encuentro a la reina de España delante de los medios recitando mis versos y he tardado unos minutos en entender lo que eso implica", admitió.

El Chojin también reflexionó acerca de que el rap "siempre ha sido mirado como el hermano pequeño y menos serio de la familia de la música" y que los raperos no suelen ser reconocidos como "artistas plenos".

"Creo que lo que ha ocurrido esta mañana es importante para nuestro estilo musical, y reconozco que en lo personal me vuela la cabeza pensar que, un chaval de Torrejón que escribía rimas en sus cuadernos del cole, de repente se vea invitado en foros como este porque alguien cree que algo puede aportar", agregó.