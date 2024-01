Josie responde a las acusaciones de plagio por el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas

Un año más, Cristina Pedroche se ha convertido en una de las grandes protagonistas de las Campanadas y volvió a generar expectación máxima con su vestido, este año creado en colaboración con Greenpeace.

La prenda, ideada por Josie y diseñada por la navarra Paula Ulargui, ha vuelto a desatar amores y odios entre la mayoría de espectadores, que dudaron en dar su opinión desde el momento en el que la presentadora reveló su look al completo.

De hecho, algunos tuiteros incluso se lanzaron a acusar a Pedroche de plagio, comparando su vestido con uno que la cantante Becky G había lucido en el verano de 2022 para una sesión con Variety.

Este martes, Josie, el artífice tras la idea del vestido de Pedroche, ha respondido sin cortarse a las acusaciones de plagio en La mañana de Federico: "Me encanta que salgan acusaciones de plagio y que la gente esté tuiteándolo todo porque creo que bambolea mucho oda la magia posterior. Que la gente digiere el contenido que le hemos dado de una manera u otra".

Además, el estilista ha defendido que ambos vestidos no se parecen en nada y que no habían visto hasta ahora la prenda de Becky G. "No tiene nada que ver ni es el mismo material. Tampoco es un vestido que hubiéramos visto mucho porque nos daba un poco lo mismo y quisimos hacer lo que nos dio la gana", aseguró en la emisora.

Josie y Cristina Pedroche, junto a Greenpeace para las Campanadas. Jean Marc Manson

Por su parte, Pedroche se ha limitado a agradecer en sus redes sociales el apoyo recibido tras presentar las Campanadas y el trabajo de todo el equipo. "Todo puede esperar unos días. Ahora me toca descansar. Gracias por el cariño", escribió en su cuenta de Instagram.