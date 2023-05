Los peluqueros alertan sobre las serias consecuencias del último truco de TikTok

Las redes sociales se han convertido en uno de los lugares preferidos para detectar las últimas tendencias en moda o peluquería. Desde compartir fotos con cambios de imagen hasta buscar inspiración para nuestros looks. Sin embargo, cuando hablamos de peinados, los trucos que podemos encontrar en Instagram o TikTok para ahorrarnos un dinero pueden acabar mal.

La última tendencia en 2023 es hacerse flequillo, pero esta moda viene acompañada con un problema: se despeina y pierde la forma por culpa del viento. En un intento por solucionar esto, los usuarios de TikTok han hecho viral un truco, el llamado glue bangs, que consiste en aplicarse pegamento para pestañas en la frente y pegar el pelo. Popular entre las influencers, los peluqueros advierten del daño a largo plazo que puede provocar esta idea.

Según el peluquero Juan Diego Teo, usar pegamento para pestañas en el pelo no es una buena idea porque lo leva a un estado de estrés que acaba por debilitarlo y hacerlo propenso a romperse. Además, su uso continuado puede provocar daños en la piel al retirar el pegamento. "Aplicar pegamento de pestañas en el pelo y la piel no es una buena idea. Es un producto creado para cumplir otras funciones, aunque sea para pegar pestañas postizas no debe utilizarse para otra cosa y mucho menos para pegar pelo a la piel", explica a Trendencias.

En su lugar, Teo recomienda peinar adecuadamente el flequillo con técnicas como el secado con un secador en diferentes direcciones, cerrando los remolinos y dándole volumen. El peluquero considera que el flequillo debe dividirse en dos partes y peinarlas en lados opuestos antes de integrarlo con el resto del cabello.