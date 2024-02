Una gafas con denominación gallega triunfan en las pasarelas de moda

Con las icónicas sillas de acero tubular de Marcel Breuer, Alvar Aalto, Mies van der Rohe y Lilly Reich como inspiración, la diseñadora gallega Sabela Juncal acaba de presentar la nueva colección cápsula de Mó, la marca exclusiva de Multiópticas, en la que presenta una decena de gafas que conectan en materiales y formas con su inspiración.

La nueva línea de Mó surge como resultado de un concurso entre nueve de los diseñadores que en 2023 se seleccionaron para participar en la Allianz EGO, la pasarela de nuevos talentos de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Sabela Juncal, natural de Pontevedra, conquistó a un comité de expertos con su colección Condominio, una propuesta inspirada, además de en la sillas, en el proceso de construcción de un hogar.

Juncal, nacida en 1997, describe la colaboración con Mó como un proyecto que le ha permitido progresar y seguir aprendiendo. “Esta colaboración me ha permitido abordar un proyecto de diseño totalmente nuevo, con materiales y técnicas muy diferentes a las que estoy acostumbrada, lo que ha supuesto un estímulo creativo para mí con el que, además, me he divertido mucho”, confiesa a Faro de Vigo.

La colección Mó x Sabela Juncal by Allianz Ego incluye diez modelos unisex, seis de sol y cuatro de cristales graduados, en las que ha jugado con volúmenes, formas y una paleta de tonos naturales -verde, ámbar, azul, rojo teja y borgoña- y nombres de objetos del hogar y otras de momentos familiares que ha vivido la creadora, como Mó tendal, azulejo, rellano, vermú, merienda, dintel, alféizar, entre otros.

Sabela Juncal, quien trabaja para una empresa gallega, valora que este proyecto le ofrezca la oportunidad de salir de su zona de confort para asumir nuevos retos. La colección no solo destaca por su diseño, sino también por el cuidado y la dedicación que la diseñadora ha volcado en cada pieza.