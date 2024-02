Los fotógrafos hacen una petición a Rosalía y ella responde de la forma más 'motomami' posible

La semana de la moda de París ha arrancado este martes y una de las primeras firmas en presentar su colección para el próximo otoño ha sido Dior. La marca francesa siempre reúne a un nutrido grupo de rostros conocidos en el front row de su desfile y en esta ocasión Rosalía no ha querido perderse la cita.

Vestida sin dejar de lado su faceta motomami, con un plumífero corto, falda larga y botas altas, todo en negro, la artista ha posado para los fotógrafos sin despegarse del accesorio más importante para su look: las gafas de sol.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La anécdota simpática de la jornada ha llegado precisamente cuando las decenas de fotógrafos que se encontraban en la entrada del desfile para retratar a todos los invitados le han pedido a la cantante si podía posar sin las gafas de sol.

"No, no, no, el look es con las gafas", ha respondido bromeando Rosalía, que ha seguido posando largo y tendido luciendo las prendas y accesorios de la marca para que todos consiguieran una buena foto.

Acompañando su total look negro, Rosalía ha apostado por un maquillaje de labios en tono nude y ha recogido su larga melena en dos trenzas. Además, ha completado su apuesta beauty con un fino baby hair colocado a modo de caracol sobre la frente.

Es probable que la artista, que ya se dejó ver este lunes en París, permanezca en la capital francesa durante la semana de la moda y acuda a más desfiles y a alguna de las múltiples fiestas que se celebran estos días como ha hecho en temporadas anteriores.