Muere a los 87 años el dibujante Francisco Ibáñez, el 'padre' de 'Mortadelo y Filemón'

Día terrible para el mundo de la cultura. Se va uno de los dibujantes más conocidos de España. Se va el creador de numerosas viñetas e historietas que han acercado la lectura a mucha gente. Se va, sobre todo, el padre de Mortadelo y Filemón, el gran Francisco Ibáñez, a los 87 años.

Ha sido la editorial Penguim Random House la que ha comunicado la noticia en redes sociales: "Con enorme tristeza desde Penguin Random House Grupo Editorial comunicamos que esta mañana ha fallecido en Barcelona el gran dibujante e historietista Francisco Ibáñez".

"Despedimos a la figura más importante del cómic español. Nos deja el enorme legado de su lucidez, sentido del humor y más de 50.000 páginas con personajes memorables que han hecho felices a un gran número de lectores", ha destacado la editorial.

Despedimos a la figura más importante del cómic español. Nos deja el enorme legado de su lucidez, sentido del humor y más de 50.000 páginas con personajes memorables que han hecho felices a un gran número de lectores. — Penguin España 🐧📚 (@penguinlibros) July 15, 2023

La editorial ha confirmado también que el próximo lunes a las 12:30 horas se hara una ceremonia "abierta al público" en el Tanatorio de Sancho de Ávila de Barcelona.

La figura más importante de la historieta en España

De la mano de Ibáñez, desde el 20 de enero de 1958, muchas personas han disfrutado en España de algunos personajes que, todavía hoy, siguen en boca de todos. Desde los indestructibles Mortadelo y Filemón, pasando por El botones Sacarino, sin olvidarse de Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio o la mítica 13, rue del Percebe.

En una entrevista en El País en 2020, el ilustre dibujante reconoció que envidiaba a sus propios personajes porque "no nos parecemos en absoluto". "Les envidio cuando los veo corriendo por sus mundos, pasándolo en grande o malamente, pero corriendo por ahí", aseguró.

En numerosas ocasiones ha tirado de humor para bromear con que la vida de las figuras que retrataba en cada tebeo era la que le hacía aprender. "Desde hace muchos años mi vida es levantarme, al tablero, “Paco, a la mesa a comer” y seguir al tablero", señaló en la citada entrevista.

La espina del Premio Princesa de Asturias

En los últimos años, muchos de los seguidores de Ibáñez se habían movilizado para que el histórico dibujante fuese reconocido con el Premio Princesa de Asturias. De hecho, una plataforma oficial trató de sumar el mayor número de apoyos a través de Twitter para que lograr el objetivo.

El historietista siempre consideró que los cómics "nunca han estado bien considerados", pero su humor característico ha sido la palanca que ha usado para seguir con su incansable trabajo.

"Me gusta cuando me dicen: 'Tú tendrás muchos premios'. No tengo demasiados, alguna figurita me han regalado y tengo un certificado colgado en casa que dice: 'Ibáñez está vacunado contra la viruela'", bromeó, en la citada entrevista.

En febrero de 2022, el Ayuntamiento de Barcelona le otorgó la medalla al Mérito Cultural por "su incansable e intensa trayectoria creativa, como referente del mundo del humor y del cómic en nuestro país".

Pero para él, su mayor premio ha sido el momento en el que notaba el cariño de la gente cuando iba a firmar ejemplares. "Te dan ganas de dar media vuelta y echar a correr, pero eso es bonito. Eso es bonito de verdad", reconoció.

Ibáñez se va a los 87 años, con cientos de historias a sus espaldas, con el cariño de muchísima gente y dejando huérfano al mundo del tebeo y de los cómics en España.