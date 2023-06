Qué es la 'camisa para el metro', el recurso viral para intentar evitar el acoso callejero

A pesar de los avances feministas en los últimos años, el acoso callejero sigue a la orden del día. Según un estudio publicado en 2021, 8 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 25 años de Madrid, Sevilla y Barcelona han sufrido acoso callejero.

Esta triste realidad la viven las mujeres en otros países. Por ejemplo, en Francia según el último informe del Alto Consejo de la Igualdad, las agresiones sexuales han crecido un 32%, especialmente en el transporte público. De ahí que muchas mujeres, en general jóvenes, hayan optado por taparse en el transporte público para evitar el acoso y los comentarios sexistas.

Lo hacen a través de lo que se conoce ya en TikTok como la "camisa de metro", una camisa ancha unisex que suelen llevar en el bolso con la que las jóvenes se tapan el outfit veraniego para ir en transporte público. Según un estudio de 2016 de la Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios del Transporte de Francia, el 48% de las mujeres adaptaban su vestimenta al transporte público.

La tendencia es especialmente popular en Nueva York y en los metros de ciudades francesas como Marsella, Paris o Lyon, donde se ha popularizado el uso de esta prenda holgada sobre los estilismos como una capa de seguridad, que incluso recibe en el mundo de la moda el nombre de Fashion Safety Layer (capa de seguridad). El término #subwayshirt cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en TikTok.

"Si llevas ropa mona y vas a coger el metro, no olvides tu camisa para el metro. Es la manera más efectiva si quieres evitar miradas pervertidas", explica una de las usuarias en un vídeo de TikTok. Otra usuaria neoyorkina apunta en su vídeo a que una vez que llegas al destino es cuando puedes quitarte la camisa.

Sin embargo, otras usuarias han comentado que ni así han logrado evitar el acoso callejero. "Voy a decir que ya no sé si funciona. Creo que en este punto a los chicos les da igual, porque he estado fuera durante una hora y me han silbado tres veces y estaba tapada", ha señalado otra usuaria.

Ante estas desesperadas medidas para acabar con el acoso, muchos usuarios de TikTok han comentado que esta no es la forma de luchar contra el machismo, ya que las mujeres tienen que adaptar su vestimenta y taparse, responsabilizándolas en cierto modo de las agresiones.