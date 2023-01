Quejas de los cantantes del Benidorm Fest: ensayos hasta la madrugada y caos en la 'alfombra naranja'

El Benidorm Fest ha comenzado su semana decisiva con problemas en la agenda de ensayos y un gran caos en la ceremonia de bienvenida de los artistas. Una situación que ha llevado a algunos de los candidatos a mostrar en redes sociales su descontento por el trato "vergonzoso" que habrían recibido por parte de la organización.

Desde el pasado jueves, los 18 candidatos a suceder a Chanel en Eurovisión participan en una intensa jornada de ensayos sobre el escenario del Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm, donde tendrán lugar las dos semifinales y la gran final del concurso. En las jornadas previas, cantantes como Alice Wonder expusieron públicamente su queja por la falta de tiempo que los artistas tendrían para mimar la puesta en escena y cuidar al detalle aspectos tan importantes para una actuación televisada como son la iluminación y la realización. La propia Alice, que en la alfombra 'naranja' de bienvenida ocultó su rostro tras una preciosa telaraña enjoyada, admitió a preguntas de El HuffPost que "con más ensayos, probablemente quedaría mejor mi actuación".

Pero el gran número de participantes (se amplió de 16 a 18 por decisión de RTVE) y el poco tiempo disponible hasta la celebración de la primera semifinal han hecho que algunos artistas hayan tenido que ensayar a altas horas de la madrugada. Es el caso de Vicco, la artista que lidera el ranking de reproducciones en Spotify con "Nochentera" y que pisó el escenario del Benidorm Fest pasada la medianoche. "Estamos esperando para el ensayo mientras jugamos al cluedo", tuiteaba la artista. A las 4 de la madrugada, anunciaba su llegada al hotel. Una situación muy similar a la del grupo catalán Siderland, cuyos tres miembros se metían en la cama casi al amanecer. "2.59 h: probablemente ninguna persona sobria lea este tuit. Acabamos ahora la revisión del ensayo con el equipo y realmente estamos muy contentos. Ha sido una noche noche dura, pero ha merecido la pena", escribían desde su cuenta oficial en Twitter.

El desbarajuste de horarios con los ensayos provocó que muchos artistas tuvieran que irse de forma apresurada de la alfombra 'naranja' para ensayar - como fue el caso de E'Femme - y otros llegaran cuando parte de la prensa ya había apagado los focos para sus entrevistas, como les ocurrió a Famous o Blanca Paloma. Además, esta situación hizo que no se pudiera realizar una foto 'de familia' con los 18 candidatos presentes y que se haya cancelado para este lunes la visita de los periodistas al plató por "necesidades de la producción".

"Nos hemos fugado del evento de m... que han organizado"

La ceremonia de bienvenida de los artistas tuvo también su parte accidentada debido a la aparición imprevista de la lluvia, que arruinó el plan de RTVE de organizar la alfombra 'naranja' en los exteriores del mítico Benidorm Palace. La climatología obligó a la cadena pública a resituar la cita de los artistas con los periodistas y fotógrafos en el interior del recinto.

Aunque estaba anunciado que después habría "un cóctel" para los invitados, algunos se quejaron de que no se dio ni comida ni bebida a los artistas. Ante esta circunstancia, algunos tuvieron que volver a la carrera a sus hoteles para poder cenar. "Aquí pensando que íbamos a ir a un evento donde podríamos estar sentados y nos iban a dar de comer", señalaba en su cuenta de Instagram el influencer Uy Albert, miembro del equipo de Sharonne.

Tuit de queja de Uy Albert

"Spoiler: ¡todos tenían su asiento menos los bailarines y el equipo artístico! (Yo tuve que pagar por una botella de agua)", añadía el bailarín, en el mismo vídeo. "Cenando el buffet del hotel porque nos hemos fugado del evento de mierda que han organizado (...) "Vestidos de gala en el buffet del hotel. ¡Me meo! (Me meo al recordar el momento en el que nos fugamos del evento y salimos corriendo para pillar taxis antes de que cerrasen el buffet)", contaba en publicaciones que minutos después quedaron eliminados. Su compañera Mónica Peña apoyaba su queja: "Una vez más, me veo en una situación en la que una organización no trata a lxs bailarinxs y al equipo artístico con el respeto que se merece". Alberto Berrocal, otro de los miembros del equipo, añadía que se habían sentido "utilizados". "Ha sido vergonzoso", decía.

Quejas por la ceremonia de bienvenida del Benidorm Fest

¿El regreso de Beth?

Al margen de las polémicas, este domingo FórmulaTV adelantó que Edurne y Gloria Trevi serán las cantantes invitadas a las dos semifinales del concurso y se mantiene la incógnita de quién o quiénes participarán en la gran final del sábado. En los últimos días, se ha especulado con la posibilidad de que Beth (2003) regrese al circuito eurovisivo para cantar "Dime" veinte años después de su actuación en el festival. La cronología también favorecería un homenaje al grupo Mocedades, medalla de plata en Eurovisión 1973 con el éxito mundial "Eres tú".

Artistas e invitados cantarán en un imponente escenario de forma rectangular que se compone de tres partes: la base principal, de 360 metros cuadrados, la pasarela y un pequeño escenario con forma circular. Además, el escenario consta de 6 pantallas LED de alta resolución giratorias y un conjunto de pantallas fijas.

La primera semifinal del Benidorm Fest se celebrará este martes y el jueves, la segunda. Nueve concursantes participarán en cada una, aunque sólo cuatro de cada gala pasarán a la gran final del sábado 4 de febrero en la que se elegirá al representante de España en Eurovisión 2023.