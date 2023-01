Nina encabezará el jurado del Benidorm Fest, del que se cae Nacho Cano

Europa Press via Getty Images

RTVE ha dado a conocer este miércoles la identidad de las ocho personas que conformarán el jurado del Benidorm Fest 2023, preselección que elegirá al representante de España en el próximo festival de Eurovisión. Tras las feroces críticas que hubo en la pasada edición por su masivo apoyo a Chanel frente a otras favoritas de la audiencia como Rigoberta Bandini o Tanxugueiras, la cadena pública ha decidido ampliar de cinco a ocho el número de integrantes de este jurado de expertos. Cinco de ellos son de nacionalidad extranjera y otros tres, entre los que se incluye la portavoz, son españoles.

La cantante Nina, que representó a España en Eurovisión 1989, será la portavoz del comité de expertos después de que Nacho Cano no haya podido cumplir con dicha obligación pese a contar con él desde el pasado verano. RTVE ha señalado a través de una nota de prensa que el ex de Mecano "no podrá formar parte del jurado del Benidorm Fest ya que el éxito de su musical ‘Malinche’ le impide asistir a Benidorm durante toda la semana".

El presidente de OGAE España (club de fans del festival) José Juan Santana y la directora del programa de Radio 3 Irene Valiente completan la cuota española, frente a los otros cinco miembros internacionales del jurado. Entre ellos, está la jefa de delegación israelí Tali Eshkoli; los exjefes de delegación de Suecia e Italia, Christer Björkman y Nicola Caligiore; el periodista y director de la mayor web fan sobre el festival, William Lee Adams; y la ganadora de Eurovisión 1997, Katrina Leskanich.

El sistema de votación del Benidorm Fest 2023, que estará presentado por Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand y contará con la participación de 18 artistas, será igual que en la primera edición: 50% del peso para el jurado profesional y 50% para el público, dividido a partes iguales entre televoto y jurado demoscópico. Pero a diferencia del año pasado, en caso de empate ganará la candidatura que reciba la mejor puntuación del jurado profesional.

El Benidorm Fest 2023 se celebrará la próxima semana en la ciudad alicantina, con semifinales el martes y el jueves y la gran final el sábado 4 de febrero. Agoney, Alice Wonder, Aritz Aren, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín, Twin Melody, Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco son los candidatos para recoger el testigo de Chanel como representante de España en Eurovisión.