El Benidorm Fest arranca bajo la lluvia y con el deseo de un nuevo 'chanelazo'

En el primer Benidorm Fest sin la amenaza del covid ni la presencia de mascarillas, la lluvia se convirtió en la inesperada invitada a la ceremonia de bienvenida y paseo por la alfombra 'naranja' de los 18 participantes que pugnan este año por suceder a Chanel y representar a España en Eurovisión 2023. La difícil climatología en la mítica ciudad alicantina obligó a los organizadores a desplazar la inauguración oficial del evento al interior del Benidorm Palace, donde un centenar de periodistas - nacionales e internacionales - y otros tantos invitados formaron también parte de esta pasarela improvisada.

Con este acto, RTVE dio el pistoletazo de salida a una semana repleta de eventos en el marco del Benidorm Fest y que culminará el próximo sábado con la elección del abanderado español en el famoso certamen europeo. Los postulantes se mostraron entusiasmados y muy felices por la acogida que habían recibido, así como el buen resultado que están dando los primeros ensayos en el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm, recinto en el que se celebrarán las dos semifinales y la gran final de la competición.

Muchos de ellos apenas tuvieron tiempo para dejarse ver por la ceremonia de bienvenida, puesto que debían volver corriendo a las pruebas sobre el escenario. Fue el caso de la girlband E'Femme, que tenía aún pendiente su segundo ensayo. "Nos preocupa que no quedemos contenta con el resultado del show. Que lo que se vea no nos represente. Pero estamos trabajando muy duro para que no sea así", comentaban sus integrantes a los medios presentes, entre ellos El HuffPost.

Además de perfilar los detalles de la escenografía y cuidar aspectos técnicos como la iluminación y la realización, otros candidatos utilizan también los ensayos para soltar nervios. Y es que para algunos de ellos, será su primera vez sobre un gran escenario. "Estoy cogiendo confianza. La verdad es que arriba me siento mejor de lo que esperaba. Vais a flipar con mi actuación", decía Sofía Martín, imponente con un escotado vestido plateado. La artista, de origen alemán, bromeó además sobre un casual grafitti con el título de su canción - Tuki - que se puede leer en una de las paredes del hotel en el que se alojan los periodistas. "Os juro que no tengo nada que ver. No forma parte de mi campaña de promoción", dijo entre risas.

Otros candidatos cargan en sus espaldas con más experiencia y ya saben, incluso, lo que es pisar el escenario de Eurovisión. Es el caso de Alfred, representante de España en Eurovisión 2018 junto a Amaia con Tu canción. "Estoy muy sereno y muy convencido de mi propuesta", aseguraba el 'extriunfito' con un look de estética setentera. Además, no dudó en deshacerse en elogios sobre el potencial de sus rivales. "Todos son muy buenos. No me puedo quedar con ninguno", dijo.

Una reflexión similar a la de Vicco, que ensalza la diversidad de géneros en este Benidorm Fest. Ella es una de las favoritas, puesto que lidera el ranking de reproducciones en Spotify y su canción ha sido promocionada en Twitter hasta por el mismísimo Iker Casillas. "Me quedé alucinada cuando lo vi. Mola que alguien tan importante compartiera la canción de forma espontánea", admitía.

En la pasarela se hicieron notar (y mucho) la sobredimensionada peluca de la reina drag Sharonne o la telaraña enjoyada que cubría el rostro de Alice Wonder, la representante indie de esta edición. "Es para que nos centremos en lo importante, que son las canciones y no lo guapos que estamos", decía sobre su impresionante look. La intérprete admitió que siente "una onda de cariño" del público eurofán ante su candidatura y dio pistas sobre su puesta en escena. "Voy con cuatro guerreros poderosos y sexys. Será como estar en el cielo del infierno. Quiero que la gente levite viendo mi actuación", adelantaba.

Participantes del año pasado como Rayden, Sara Deop, Varry Brava, Xeinn, Gonzalo Hermids o Unique, y exeurovisivos como Rosa (2002), Barei (2016) o Soraya (2009) se dejaron ver en esta primera gran fiesta. La cantante de La Noche es para mí contó, además, que ella fue determinante para que Agoney se presentara este año al Benidorm Fest. "Uno de los últimos empujones se lo di yo. Le dije que sería muy bueno para su carrera y que el poso final que deja el festival siempre es muy positivo. Yo quedé penúltima y aquí sigo. Soy una de las artistas más contratadas en España", desveló Soraya.

Tras esta puesta de largo, el Benidorm Fest celebrará este martes su primera semifinal. De los nueve participantes (Agoney, Alice Wonder, Aritz Arén, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody), sólo cuatro accederán a la final. 48 horas después se celebrará la segunda semifinal con los otros nueve aspirantes (Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco). El sábado, finalmente, se celebrará la gran pugna por el micrófono de bronce y la consecuente coronación del vencedor, que tendrá por delante el difícil reto de protagonizar un nuevo 'chanelazo' en Eurovisión.