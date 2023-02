El ayuno intermitente es una "puñalada trapera a nuestro metabolismo"

La eficacia del ayuno intermitente, una práctica que implica alternar períodos sin comer con otros de ingesta de alimentos, en lo que respecta a la pérdida de peso y mejora de la salud es una cuestión controvertida sobre la que la no hay unidad en la comunidad científica.

Algunos estudios sugieren que el ayuno intermitente puede tener beneficios para la salud metabólica, reducción de los niveles de azúcar en sangre o la mejora de la sensibilidad a la insulina, pero otros estudios no han encontrado una diferencia significativa entre el ayuno intermitente y otros métodos de pérdida de peso en términos de resultados a largo plazo.

En este último lado podría situarse el nutricionista Julio Basulto, quien en el último episodio del podcast Quédate a comer ha dejado clara su postura contraria a la práctica del ayuno intermitente o cualquier dieta orientada a la pérdida peso: “No hay pruebas de la eficacia de la eficacia del ayuno intermitente, que solo ha demostrado que hace perder masa muscular. Eso es una puñalada trapera al metabolismo”.

No es la primera vez que Julio Basulto se expresa en este sentido sobre el ayuno intermitente. Tanto en su blog como en sus intervenciones en el programa Vida Sana de TVE deja bien claro cuál es su posición respecto a esta práctica alimenticia. Aunque reconoce que hay algunos estudios que sugieren que puede tener beneficios para la salud, también señala que la evidencia científica en este tema es todavía limitada.

Basulto considera que el ayuno intermitente no es una solución mágica para perder peso o mejorar la salud y que, en personas con trastornos alimenticios, diabetes o enfermedades hepáticas, puede ser hasta peligroso. De hecho, no oculta su preocupación por el hecho de que pueda fomentar una mentalidad de "dietas" y "restricciones" potencialmente perjudicial para la salud mental.

Más allá del ayuno intermitente, Basulto habla en el podcast sobre la importancia de una alimentación equilibrada y variada, y señala que el enfoque en la dieta mediterránea puede ser beneficioso para la salud. También discute la relación entre la alimentación y la salud mental, y destaca la importancia de mantener una actitud positiva hacia la comida. “El buen ambiente en la mesa es más importante que los alimentos”, dice el autor de libros como No más dieta y Se me hace bola.

Además, Basulto aborda el tema de los suplementos nutricionales y la última tendencia en la industria alimentaria: incrementar el consumo de productos enriquecidos con proteínas. “No tenemos que suplementarnos, es un negocio. El problema de nuestra sociedad no es la falta de nutrientes, no nos faltan nutrientes, aunque quizás algunos alimentos hayan perdido un poquito, pero no hay deficiencias. El problema es que nos sobra sal, azúcar, potenciadores de sabor, edulcorantes, alcohol, harinas refinadas, ultraprocesados", explica el nutricionista en el podcast.