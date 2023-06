Bacterias y cancerígenas: por qué tienes que tener cuidado con las tablas de madera y de plástico

Si hay un mandamiento no escrito en el mundo de la cocina, ese es la importancia de la higiene. Aunque puede parecer lógico, muchas veces, ya sea por las prisas, por falta de tiempo o por diversos motivos, no se realiza una exhaustiva limpieza en una de las áreas más importante del hogar.

Por este motivo, muchos han sido los expertos que han alertado de los problemas que esto puede generar. Es uno de los principios básicos de cualquier cocina aunque con el paso de los años se ha descubierto que hay un aspecto al que no se presta tanta atención como requiere: las tablas para cortar.

Es uno de los gestos más habituales en la cocina: cortar verduras, frutas, embutidos, filetes... y como tal, requiere un trato especial, y es recomendable limpiarla concienzudamente hasta que quede impoluta.

Pero esto no queda aquí, ya que según los últimos estudios, ni siquiera la limpieza puede ser la solución para 'estar a salvo'. El usuario de Tiktok @farmacéuticofernandez ha publicado un vídeo en el que avisa de este 'nuevo' problema.

"Me he encontrado un artículo de ciencia en el que dice que las tablas de plástico de cortar no se deben de usar. Al cortar encima, las tablas sueltan microplásticos que se quedan en la comida y puedes llegar a comerte 50 gramos al año y resulta que son cancerígenos", asegura el farmacéutico.

Pero por si fuera poco, también avisa de que las tablas de madera tampoco son convenientes ya que "al ser más porosas, absorben más humedad y suciedad y es más fácil que las bacterias pueden proliferar". Aunque sí hay unas de las que no hablan y que pueden ser la solución: las tablas de cristal.