La bebida natural que te ayuda a quemar el doble de grasa y más efectiva que el ayuno

Desde hace tiempo se sabe que la cafeína mejora la concentración, el tiempo de reacción y el estado de alerta gracias a una hormona llamada cortisol. Ahora se ha llegado a la conclusión de que la ingesta de un café cargado entre una hora y media hora antes del ejercicio físico acelera de manera considerable la quema de grasa.

De hecho, un estudio realizado por el departamento de Fisiología de la Universidad de Granada ha llegado a la conclusión de que 3-6 mg/kg de cafeína, o lo que viene a ser un café bien cargado, un rato antes de la práctica deportiva aumenta significativamente la quema de grasas.

La efectividad del café cargado previo a la actividad física resulta mayor, incluso, que el ayuno, la práctica más conocida para acelerar la quema de grasas corporal. El deporte en ayunas tiene efectividad, pero se corre el riesgo de perder músculo cuando el cuerpo se queda sin reservas porque empieza a tirar de las proteínas.

Una mujer toma café antes de entrenar Roger Richter

Además, entrenar sin haber ingerido ningún tipo de alimento también conlleva un menor rendimiento que si lo haces con las reservas llenas y más después de haber ingerido un café.

Hay solución si no te gusta el café

Un estudio realizado publicado en ‘Journal of the International Society of Sports Nutrition’ asegura que la ingesta de cafeína mejora “aspectos del rendimiento del ejercicio en muchos estudios, aunque no en todos”.

Dicho estudio refleja que es el ejercicio aeróbico en el que mayores resultados se observan con la ayuda de la cafeína y tiene mayor efectividad en personas entrenadas. Y en caso de que el café no sea del agrado del deportista no hay problema porque también demuestra que el chicle con cafeína y los geles mejoran de igual manera el rendimiento.