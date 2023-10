El nutricionista Pablo Ojeda ofrece las pautas para conservar las setas más tiempo

La llegada del otoño parece que se hace esperar dadas las altas temperaturas que se están viviendo a casi mediados de octubre. No obstante, estos atípicos termómetros no impiden a los más aficionados al turismo micológico o los que no pueden vivir sin este alimento vayan a la caza de las mejores setas.

Para saber cuáles son las mejores, cómo conservarlas y sus propiedades nutricionales, el nutricionista Pablo Ojeda ha revelado hoy en Más Vale Tarde todas las claves: "Sabemos mucho de las setas, pero poco de su trato, conservación y uso", ha expresado.

En cuanto a las propiedades y vitaminas, el nutricionista ha afirmado que el 90% de las setas es agua. Dadas sus alta exposiciones al sol, "tienen abundante vitamina D, calcio y yodo, por lo que son muy ricas para el día a día", ha sostenido y, respondiendo a la duda de la presentadora del programa, Cristina Pardo, ha añadido que hay algo de verdad en el mito de que estos hongos son indigestos, ya que "por la noche, para ciertas personas puede que sean un poco pesadas, pero depende de la seta".

Cómo conservar las setas y cuáles son más sanas

El proceso de conservación de las setas parte, para los que van a recogerlas al campo, del propio momento de la recogida. Para demostrarlo, Ojeda ha revelado una curiosidad, y es que lo que se ve de las setas es "el apartado reproductor del hongo", por ello se recomienda siempre ir con una cesta de mimbre y depositarlas allí, ya que "siguen esparciendo las esporas" una vez cogidas.

Dicho esto, se ha mostrado rotundo al afirmar que "las setas, siempre en la nevera", ya que, como bien ha argumentado, "en el chopito, con la tierra y la humedad crece la listeria". Si se dejan expuestas, de acuerdo al nutricionista, es más sencillo que se reproduzca esta bacteria.

Por el contrario, para los que las compran en el supermercado, de adquirirlas laminadas, de nuevo insiste en meterlas inmediatamente a la nevera. De hacerse con piezas enteras, es necesario limpiarlas con un trapo húmedo, después taparlas con ese mismo trapo tras introducirlas en un tupper, cerrar dicho tupper "y a la nevera, porque sino se oxidan", ha matizado Pablo Ojeda.

En cuanto a las más sanas, el nutricionista se ha atrevido a revelar sus favoritas. Entre ellas sobresalen el champiñón, el champiñón portobello y el shiitake, la bautizada como seta china, tan común en la cocina asiática y que, además, "es muy buena para el sistema inmunitario", ha concluido Ojeda.