Un estudio establece cuál es la mejor hora para quemar más grasa haciendo ejercicio

La hora a la que se realiza el ejercicio influye en el ritmo al que se queman las grasas, notándose diferencias bastante notables, según el estudio que firman el Karolinska Institutet de Suecia y la Universidad de Copenhage que se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los efectos se han podido observar en las variaciones que se producen en los ritmos circadianos de las células de los ratones, que son los animales que han sido objeto del estudio. Mientras los pequeños roedores se ejercitaban, los científicos hicieron un seguimiento del metabolismo de su grasa y de qué células y genes se activaban más o menos según la franja horaria.

Los animales se fueron sometidos a dos sesiones de ejercicio de alta intensidad, una en fase activa temprana y otra en fase de descanso temprana, que trasladadas al plano humano corresponden a una sesión deportiva a primera y última hora.

Finalmente, el estudio ha concluido que aquellos que se ejercitaron en la fase temprana mostraron una activación mas potente de los genes implicados en la descomposición del tejido adiposo, lo que apunta a una tasa metabólica mas elevada. O lo que es lo mismo, practicar deporte temprano puede aumentar la intensidad con la que se queman las grasas.

En declaraciones recogidas por la Agencia EFE, una de las científicas del instituto sueco, Juleen R. Zierath, ha manifestado que los resultados sugieren que hacer ejercicio a última hora de la mañana podría ser más eficaz que a última hora de la tarde, por lo que podría ser más recomendable para las personas con sobrepeso.

Sin embargo, también hay espacio para los matices, ya que Zierath también ha advertido que los ratones y humanos, además de compartir funciones fisiológicas básicas, también presentan diferencias importantes. Por ejemplo, los ratones son animales eminentemente nocturnos.

Se necesitan más estudios, ha expresado la experta, para poder asentar conclusiones más firmes y fiables sobre la relevancia de estos hallazgos, aunque sí que ha declarado que la relación entre el equilibrio energético del organismo parece que sí influye de manera importante en los beneficios que implica para la salud.