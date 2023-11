La verdura rica en vitamina C que podría ayudar a prevenir enfermedades

La naranja se ha convertido durante años en sinónimo de fuente de vitamina C, ya sea en zumo o mediante la fruta entera. Sin embargo, hay otras muchas frutas y verduras que tienen más contenido en vitamina C que la naranja, y otras que, aunque no tengan tanto, suponen una buena fuente de este nutriente.

Un ejemplo de ello son los espárragos, tal y como recogen en la Federación Española de Nutrición, "se trata de un alimento con bajo contenido energético, con un alto contenido en agua". Además, destaca que "contiene inulina que es un carbohidrato de almacenamiento presente en muchos vegetales y oligofructosa, compuesto derivado de la inulina".

Con respecto a las vitaminas, explican que es rico en vitamina C (unos 26mg por cada 100 gramos), aunque "parte considerable de la misma puede perderse durante los procesos de cocción".

"El espárrago contiene lignanos, una clase de fitoestrógenos (compuestos vegetales con una estructura similar a la de los estrógenos). Otro tipo de sustancias interesantes presentes en los espárragos son los flavonoides", añaden.

Además, el espárrago podría ser beneficioso en la prevención de enfermedades cardiovasculares, debido a su alto contenido en antioxidantes, según indica una investigación de 2009 de la Universidad de Sevilla.

"Algunos vegetales pueden aportar moléculas con actividad antioxidante e hipocolesterolémica que pueden tener efectos beneficiosos sobre el perfil lipídico y la presión arterial de la población. Además, el espárrago, en concreto, aporta muy pocas calorías, es rico en agua y tiene un alto contenido en fibras, lo que le confiere un importante protagonismo en dietas de adelgazamiento", señalaba la especialista líder de la investigación.