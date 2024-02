Reino Unido planea un jaque mate al tabaco tradicional con esta alternativa altamente efectiva

Reino Unido tiene como objetivo ser un país libre de humo en 2030. Para conseguir esta meta está implementando nuevas políticas con respecto al consumo de tabaco de sus ciudadanos. Y una de ellas promete una alternativa altamente eficaz para dar el jaque mate a los cigarrillos convencionales: el vapeo.

La evidencia muestra que los cigarrillos electrónicos o vapeadores no están exentos de riesgo. Sin embargo, son sustancialmente menos dañinos que fumar. Y esto es así porque vapear hace que los fumadores estén expuestos a muchos menos elementos tóxicos, ya que la nicotina no es el "ingrediente" más dañino que contiene el tabaco, pese a que siempre se ha creído que sí.

Tal y como explican desde el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (National Health Service) a sus ciudadanos, "aunque la nicotina es adictiva, es relativamente inocua para la salud". La mayor parte de los daños del tabaco están causados por otras sustancias químicas tóxicas que se esconden en el humo -como el alquitrán o el monóxido de carbono-. Es por ese motivo por el cual el vaporizador provoca menos daños a la salud: al no tener combustión no genera estos elementos nocivos.

En el año 2022, expertos de Reino Unido revisaron la evidencia internacional y encontraron que "a corto y mediano plazo, vapear representa una pequeña fracción de los riesgos de fumar". No obstante, no hay información suficiente todavía para conocer los riesgos de su uso a largo plazo. Pero, eso sí, el gobierno británico tiene claro que "la opción más saludable es no fumar ni vapear".

Diferencia entre un cigarrillo convencional y un cigarrillo electrónico. HuffPost

Kits de vapeo gratis para dejar de fumar

El Servicio Nacional de Salud británico está convencido de que el vapeo es la fórmula a seguir para conseguir un país sin humo. De hecho, según sus investigaciones "tienes aproximadamente el doble de probabilidades de dejar de fumar si usas un vaporizador de nicotina en comparación con otros productos de reemplazo, como parches o chicles".

Bajo esta premisa, el Gobierno lanzó el año pasado un programa para que un millón de personas dejen de fumar de forma progresiva. Consistió en la distribución de kits de vapeo gratuitos para poder reducir los riesgos al mismo tiempo que se va terminando con este hábito.

Y no es la única medida que han implementado, ya que a las mujeres embarazadas fumadoras se les ofrece un incentivo económico. Se trata de un bono de 500 euros para que puedan gastarlo en alternativas al tabaco para poder dejar de fumar paulatinamente.